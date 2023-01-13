На Урале ФАС заморозили тендер на капремонт детской поликлиники за 106 млн из-за алтайской компании

У организации возникли вопросы к срокам расчёта с субподрядчиками и другим деталям документации закупки

13 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайская компания "Сибирский Тендер" обратилось в свердловское управление ФАС с жалобой на закупку Нижнетуринской центральной городской больницы (ЦГБ). Как сообщает "Правда УрФО", недовольство организации касается капремонта детской поликлиники, стартовая цена которого превышала 106,1 млн рублей.

Компания считает, что заказчик установил неправомерно большой срок для расчёта с субподрядчиками из числа малого и среднего бизнеса. Кроме того, претензии связаны и с тем, что больница не предусмотрела санкции за непривлечение подобных субподрядчиков. Также в "Сибирском Тендере" подчеркнули, что в документации аукциона не прописан размер штрафов на тот случай, если победителем аукциона станет участник, предложивший цену ниже 100 млн рублей.

Отметим, что результаты рассмотрения жалобы ещё не раскрыты, конкурсная процедура находится на стадии работы комиссии. Участвовали в аукционе на работы пять организаций, которые предложили исполнить контракт за сумму от 88,6 млн до 103,1 млн рублей.

Согласно документации закупки, подрядчику потребуется провести ремонт на трёх этажах и в подвале поликлиники 1955 года постройки. Общая площадь работ превышает 2,5 тысячи квадратных метров, а на исполнение контракта у подрядчика есть всего 306 дней.