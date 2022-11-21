Насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря в Алтайском крае и зачем их повышать?

С 1 декабря 2022 года в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Впрочем, изменение тарифов произойдёт по всей России — такое решение принято правительством РФ. До 29 ноября региональные власти обязали пересмотреть тарифы. В управлении по государственному регулированию и тарифов и Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края объяснили, почему меняют тарифы, насколько они повысятся и останется ли компенсация за ЖКХ.

Зачем менять тарифы?

«Пересмотр тарифов на коммунальные услуги — решение вынужденное, продиктованное необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, не допустить снижения надёжности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей», — объяснили в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Как отмечают чиновники, те тарифы, которые действуют сейчас, были утверждены в 2020 году с учётом цен и зарплаты за тот период. Сейчас, когда рыночная ситуация значительно изменилась, они не могут гарантировать бесперебойную работу системы.

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Например, цены на уголь с осени 2020 года выросли более чем на 50%. Увеличились и зарплаты. Так, например, минимальная заработная плата в Алтайском крае с начала 2021 года по настоящее время выросла на 28% — с 13000 рублей до 16638 рублей.

«Соответственно, поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объёме в действующих тарифах, несут убытки. Всё это чревато перебоями и отказами коммунальных систем жизнеобеспечения», — отмечают в ведомствах.

На сколько будут увеличены тарифы?

Точных цифр, на сколько вырастут тарифы в Алтайском крае, пока нет.

Как объясняют в управлении по государственному регулированию цен и тарифов, постановление правительства предусматривает рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем на уровне 9%. Однако для каждого региона будут действовать допустимые отклонения от среднего уровня. Для муниципальных образований Алтайского края это отклонение установлено в размере 2,4% (за исключением ценовых зон теплоснабжения, где действует особый порядок установления предельных индексов).

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Таким образом, совокупный платёж гражданина за коммунальные услуги может вырасти на 11,4% (по сравнению с текущим платежом за аналогичные услуги).

«По результатам анализа, проведённого краевым управлением по тарифам, для соблюдения федеральных ограничений для большинства муниципалитетов Алтайского края достаточно установления предельного индекса на уровне 10,3%, за исключением ценовых зон: г. Барнаул — 14,7%, г. Бийск — 11,4%. Тем самым компенсации будет подлежать весь прирост коммунальных платежей гражданина, превышающий эти величины», — сообщили в управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

Останутся ли компенсации на оплату ЖКХ и кому они положены?

Да, компенсации на оплату ЖКХ останутся. Положены они всем, у кого совокупный платёж за услуги ЖКХ увеличится более чем на 11,4%. Отметим, что в Алтайском крае уже несколько лет действует система выплаты компенсаций потребителям сверхнормативного роста платы коммунальных услуг.

Справка: совокупная плата за коммунальные услуги включает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, твёрдое топливо, отведение сточных вод, обращение с ТКО.

Оформление и выплату компенсаций производят администрации районов и городов края.

И когда ждать следующего повышения тарифов?

Согласно постановлению правительства РФ, рост платежей на коммунальные услуги «замораживается» более чем на 1,5 года. Таким образом, можем предположить, что следующее изменение тарифов произойдёт не ранее 1 июля 2024 года.

С постановлением правительства РФ № 2053 можно ознакомиться на официальном сайте управления https://tarif.alregn.ru/ в рубрике «Новости».