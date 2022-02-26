Половина жителей Алтайского края хотела бы закрепить зарплату в евро или долларах
41% жителей Алтая при этом тратят деньги только в рублях
26 февраля 2022, 15:16
47% жителей Алтайского края хотят, чтобы их зарплата была зафиксирована в долларах или евро. Об этом сообщает “Толк” со ссылкой на пресс-службу сервиса SuperJob.
41% опрошенных не посчитали нужной подобную меру. Также эти люди не переживают из-за каждого скачка курса и тратят деньги только в рублях.
Мужчины в Алтайском крае чаще хотят закрепить свой доход в иностранной валюте: 57% против 39%. 52% опрошенных с доходом выше 80 тыс. рублей в месяц также поддержали эту идею, как и 57% жителей Алтая младше 34 лет.
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