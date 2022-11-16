Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции

Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции. Об этом заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова, пишет РИА Новости.

«Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько», — рассказала она во время заседания генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Отметим, что ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию.