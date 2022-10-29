Среднемесячная зарплата в Алтайском крае составила 37,2 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата в Алтайском крае по итогам первых восьми месяцев 2022 года составила 37,2 тысячи рублей. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Так, за июль средняя зарплата по краю насчитывала 36,2 тысячи рублей, соответственно, в августе она выросла на 2,8%. Рост за год составил 19,3% — отметим, что по итогам августа 2021 года зарплата составляла 30,9 тысячи рублей.

В реальном выражении с учетом инфляции средняя зарплата на август оказалась ниже результатов июля на 0,7%, но по отношению к аналогичному периоду прошлого года она выросла на 3,7%.