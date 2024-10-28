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Экономист допустил подорожание доллара выше 100 рублей

Эксперт отметил, что объявленная структура бюджета на 2025 год допускает высокую инфляцию, а потому говорить об укреплении валюты не приходится

28 октября 2024, 13:29, ИА Амител

Доллар / Фото: unsplash.com / Live Richer
Доллар / Фото: unsplash.com / Live Richer

К концу 2025 года доллар будет стоить 100-102 рубля, а евро – около 110 рублей. Как сообщает "Газета.ru", такой прогноз сделал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

По его словам, "будет хорошо", если в конце 2024 года доллар закрепится в районе 92-93 рублей, евро – в районе 100 рублей, а юань – в пределах 11,5-12 рублей. При этом Сироткин считает, что такого уровня все же не будет.

"К концу года рубль, скорее всего, будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет", – пояснил экономист.

Он отметил, что объявленная структура бюджета на 2025 год допускает высокую инфляцию. По этой причине говорить о какой-либо позитивной тенденции по курсу рубля к концу года или в следующем году Сироткин не может.

Экономика курс валют

Комментарии 7

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Гость

13:32:04 28-10-2024

столько букв....можно было короче - ж..па.

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Гость

13:53:09 28-10-2024

Легко делать прогноз 100+, когда уже 96+! Хотя ещё три недели назад было около 90.

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Гость

14:08:32 28-10-2024

Нашему правительству не нужен крепкий рубль.

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Гость

14:22:28 28-10-2024

Я вот тоже могу допустить. Хоть подорожание, хоть подешевение) я. Года тоже экономист? А вообще слушать, что говорят люди из Синергии - это себя не уважать.

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Гость

14:34:36 28-10-2024

и чО? уже всем по фигу давно

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Олег

15:38:27 28-10-2024

Весь интернет забит болнавней не очом.

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Гость

09:16:32 29-10-2024

О, надо успевать брать

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