Экономист допустил подорожание доллара выше 100 рублей
Эксперт отметил, что объявленная структура бюджета на 2025 год допускает высокую инфляцию, а потому говорить об укреплении валюты не приходится
28 октября 2024, 13:29, ИА Амител
К концу 2025 года доллар будет стоить 100-102 рубля, а евро – около 110 рублей. Как сообщает "Газета.ru", такой прогноз сделал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.
По его словам, "будет хорошо", если в конце 2024 года доллар закрепится в районе 92-93 рублей, евро – в районе 100 рублей, а юань – в пределах 11,5-12 рублей. При этом Сироткин считает, что такого уровня все же не будет.
"К концу года рубль, скорее всего, будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет", – пояснил экономист.
Он отметил, что объявленная структура бюджета на 2025 год допускает высокую инфляцию. По этой причине говорить о какой-либо позитивной тенденции по курсу рубля к концу года или в следующем году Сироткин не может.
13:32:04 28-10-2024
столько букв....можно было короче - ж..па.
13:53:09 28-10-2024
Легко делать прогноз 100+, когда уже 96+! Хотя ещё три недели назад было около 90.
14:08:32 28-10-2024
Нашему правительству не нужен крепкий рубль.
14:22:28 28-10-2024
Я вот тоже могу допустить. Хоть подорожание, хоть подешевение) я. Года тоже экономист? А вообще слушать, что говорят люди из Синергии - это себя не уважать.
14:34:36 28-10-2024
и чО? уже всем по фигу давно
15:38:27 28-10-2024
Весь интернет забит болнавней не очом.
09:16:32 29-10-2024
О, надо успевать брать