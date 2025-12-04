Экс-главу Первомайского района Юлию Фролову будут судить за сомнительный ремонт стадиона

В рамках дела на имущество обвиняемой наложен арест на 10 млн рублей

04 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет бывшая глава Первомайского района Юлия Фролова, обвиняемая в организации фиктивного принятия работ на стадионе и причинении ущерба на 15 миллионов рублей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как установило следствие, в 2023 году администрация района заключила контракт на капитальный ремонт стадиона с размещением умной спортивной площадки в селе Первомайском.

Подрядчики – директор и фактический руководитель барнаульской строительной фирмы – предоставили фиктивные документы, в которых завысили объемы и качество работ. Несмотря на это, Фролова формально приняла некачественно выполненные работы, что позволило необоснованно выплатить подрядчику полную стоимость контракта из бюджета.

В результате муниципалитету и краевому Министерству спорта причинен ущерб на 15 млн рублей.

На имущество обвиняемой наложен арест на сумму около 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении руководителей строительной компании уже рассматривается в суде.

Напомним, правоохранители задержали Фролову 29 июля, а 27 августа 2025 года Собрание депутатов Первомайского района досрочно прекратило ее полномочия. Заявление с просьбой об этом она подала по собственному желанию.

После задержания Фроловой обязанности руководителя района временно исполняла Наталья Шайкина, а в сентябре исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Максима Сабыну.