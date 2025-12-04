Экс-главу Первомайского района Юлию Фролову будут судить за сомнительный ремонт стадиона
В рамках дела на имущество обвиняемой наложен арест на 10 млн рублей
04 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
В Алтайском крае перед судом предстанет бывшая глава Первомайского района Юлия Фролова, обвиняемая в организации фиктивного принятия работ на стадионе и причинении ущерба на 15 миллионов рублей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как установило следствие, в 2023 году администрация района заключила контракт на капитальный ремонт стадиона с размещением умной спортивной площадки в селе Первомайском.
Подрядчики – директор и фактический руководитель барнаульской строительной фирмы – предоставили фиктивные документы, в которых завысили объемы и качество работ. Несмотря на это, Фролова формально приняла некачественно выполненные работы, что позволило необоснованно выплатить подрядчику полную стоимость контракта из бюджета.
В результате муниципалитету и краевому Министерству спорта причинен ущерб на 15 млн рублей.
На имущество обвиняемой наложен арест на сумму около 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении руководителей строительной компании уже рассматривается в суде.
Напомним, правоохранители задержали Фролову 29 июля, а 27 августа 2025 года Собрание депутатов Первомайского района досрочно прекратило ее полномочия. Заявление с просьбой об этом она подала по собственному желанию.
После задержания Фроловой обязанности руководителя района временно исполняла Наталья Шайкина, а в сентябре исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Максима Сабыну.
19:44:11 04-12-2025
Судя по событиям последних лет, должность главы Первомайского района стала для чиновников проклятием.
07:55:34 05-12-2025
Сибиряк. (19:44:11 04-12-2025) Судя по событиям последних лет, должность главы Первомайског... только для тех, кто пришел не работать, а обогащаться
22:42:06 05-12-2025
Al (07:55:34 05-12-2025) только для тех, кто пришел не работать, а обогащаться... Другие там не ходят.