В администрации Первомайского района назначили временного главу

Им стала Наталья Шайкина

29 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Наталья Шайкина / Фото: администрация Первомайского района / perv-alt.ru
Наталья Шайкина / Фото: администрация Первомайского района / perv-alt.ru

Утром 29 июля правоохранители задержали главу Первомайского района Юлию Фролову. Обязанности по управлению муниципалитетом временно исполняет ее первый заместитель Наталья Шайкина. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".

По данным агентства, соответствующее распоряжение подписала сама Фролова.

При этом, согласно одной из версий, главу Первомайского района могли не задерживать, а вызвать для получения разъяснений в рамках некоторого разбирательства. Но в таком случае неясно, для чего она назначила исполняющего обязанности.

Напомним, как рассказал amic.ru источник, силовики увезли Фролову из ее кабинета. Причины произошедшего пока неизвестны.

Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году стала председателем райсобрания депутатов, в 2021 году - депутатом АКЗС. Главой Первомайского района Фролову избрали 22 февраля 2022 года. 

Алтайский край

Комментарии 12

Avatar Picture
комиссар Каттани

14:49:43 29-07-2025

Фамилия И.О. как бы намекает, что придут и за остальными.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:53 29-07-2025

Шайкина.... No comment

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:03 29-07-2025

По ощущениям, идти после посадок в свободное кресло - в одном ряду как после покойника чем-то радостно воспользоваться.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:03 29-07-2025

Шайкина, беги оттуда пока не поздно.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:04 29-07-2025

А следующей будет Лейкина?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:51 29-07-2025

«Одна шайка-лейка»

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:01:37 29-07-2025

процесс нельзя прерывать.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:17 29-07-2025

Может за ней сразу наблюдение установить?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:11:25 29-07-2025

Чет взялись за район, то архитектора приняли, теперь главу.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:31 30-07-2025

Че й та)))

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:50:12 30-07-2025

Гость (09:38:31 30-07-2025) Че й та)))... и Хто й та минусует люто))) Вас в том числе))

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Не может быть- Свидетель

09:46:08 30-07-2025

- А как свидетель?..., как свидетель я по делу могу показать ВСЁ!!

  Нравится
Ответить
