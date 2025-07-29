В администрации Первомайского района назначили временного главу
Им стала Наталья Шайкина
29 июля 2025, 14:45, ИА Амител
Утром 29 июля правоохранители задержали главу Первомайского района Юлию Фролову. Обязанности по управлению муниципалитетом временно исполняет ее первый заместитель Наталья Шайкина. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".
По данным агентства, соответствующее распоряжение подписала сама Фролова.
При этом, согласно одной из версий, главу Первомайского района могли не задерживать, а вызвать для получения разъяснений в рамках некоторого разбирательства. Но в таком случае неясно, для чего она назначила исполняющего обязанности.
Напомним, как рассказал amic.ru источник, силовики увезли Фролову из ее кабинета. Причины произошедшего пока неизвестны.
Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году стала председателем райсобрания депутатов, в 2021 году - депутатом АКЗС. Главой Первомайского района Фролову избрали 22 февраля 2022 года.
14:49:43 29-07-2025
Фамилия И.О. как бы намекает, что придут и за остальными.
15:14:53 29-07-2025
Шайкина.... No comment
15:25:03 29-07-2025
По ощущениям, идти после посадок в свободное кресло - в одном ряду как после покойника чем-то радостно воспользоваться.
15:28:03 29-07-2025
Шайкина, беги оттуда пока не поздно.
15:31:04 29-07-2025
А следующей будет Лейкина?
15:36:51 29-07-2025
«Одна шайка-лейка»
16:01:37 29-07-2025
процесс нельзя прерывать.
19:38:17 29-07-2025
Может за ней сразу наблюдение установить?
23:11:25 29-07-2025
Чет взялись за район, то архитектора приняли, теперь главу.
09:38:31 30-07-2025
Че й та)))
18:50:12 30-07-2025
Гость (09:38:31 30-07-2025) Че й та)))... и Хто й та минусует люто))) Вас в том числе))
09:46:08 30-07-2025
- А как свидетель?..., как свидетель я по делу могу показать ВСЁ!!