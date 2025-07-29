В администрации Первомайского района назначили временного главу

Им стала Наталья Шайкина

29 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Наталья Шайкина / Фото: администрация Первомайского района / perv-alt.ru

Утром 29 июля правоохранители задержали главу Первомайского района Юлию Фролову. Обязанности по управлению муниципалитетом временно исполняет ее первый заместитель Наталья Шайкина. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".

По данным агентства, соответствующее распоряжение подписала сама Фролова.

При этом, согласно одной из версий, главу Первомайского района могли не задерживать, а вызвать для получения разъяснений в рамках некоторого разбирательства. Но в таком случае неясно, для чего она назначила исполняющего обязанности.

Напомним, как рассказал amic.ru источник, силовики увезли Фролову из ее кабинета. Причины произошедшего пока неизвестны.

Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году стала председателем райсобрания депутатов, в 2021 году - депутатом АКЗС. Главой Первомайского района Фролову избрали 22 февраля 2022 года.