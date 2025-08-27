Главу Первомайского района Юлию Фролову отправили в отставку из-за уголовного дела

Собрание районных депутатов решило досрочно прекратить ее полномочия

27 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru

Депутаты Первомайского района решили досрочно прекратить полномочия главы Юлии Фроловой. Сейчас экс-чиновница находится под домашним арестом. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".

26 августа прошла сессия Собрания депутатов Первомайского района Алтайского края. На ней народные избранники рассмотрели заявление Юлии Фроловой о досрочном прекращении полномочий, которое она подала по собственному желанию. Большинством голосов ее отставка была одобрена. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Напомним, правоохранители задержали Юлию Фролову 29 июля. По информации источника amic.ru, ее увезли из собственного кабинета. В этот же день обязанности по управлению Первомайским районом временно передали ее первому заместителю Наталье Шайкиной.

До 24 сентября бывшая глава муниципалитета находится под домашним арестом. Предположительно, она превысила должностные полномочия во время приемки умной спортивной площадки на школьном стадионе в селе Первомайском. Объект с большим количеством дефектов ввели в эксплуатацию в 2023 году. Их пообещали устранить, однако особых изменений не произошло.

Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году стала председателем райсобрания депутатов, в 2021-м – депутатом АКЗС. Главой Первомайского района Фролову избрали 22 февраля 2022 года.