Главу Первомайского района Юлию Фролову задержали правоохранители

Причины задержания пока неизвестны

29 июля 2025, 10:47, ИА Амител

Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru

Правоохранители во вторник утром, 29 июля, задержали главу Первомайского района Юлию Фролову, сообщил amic.ru источник.

«Только что арестовали и из кабинета увезли Юлию Фролову, главу Первомайского района», - рассказал собеседник.

Причины задержания пока неизвестны.

Напомним, Юлия Фролова стала главой Первомайского района 22 февраля 2022 года.

Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году стала председателем райсобрания депутатов, в 2021 году - депутатом АКЗС.