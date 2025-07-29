НОВОСТИПроисшествия

Главу Первомайского района Юлию Фролову задержали правоохранители

Причины задержания пока неизвестны

29 июля 2025, 10:47, ИА Амител

Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru
Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru

Правоохранители во вторник утром, 29 июля, задержали главу Первомайского района Юлию Фролову, сообщил amic.ru источник.

«Только что арестовали и из кабинета увезли Юлию Фролову, главу Первомайского района», - рассказал собеседник.

Причины задержания пока неизвестны.

Напомним, Юлия Фролова стала главой Первомайского района 22 февраля 2022 года. 

Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году стала председателем райсобрания депутатов, в 2021 году - депутатом АКЗС.

Алтайский край чиновники

Гость

10:48:53 29-07-2025

Из серии:
" Баба тоже человек "

Гость

10:54:33 29-07-2025

Прошлый глава тоже как-то странно покинул пост. Упал вроде бы и всё. Может знает кто про него?

Гость

13:07:25 29-07-2025

Гость (10:54:33 29-07-2025) Прошлый глава тоже как-то странно покинул пост. Упал вроде б... Живет себе дальше,все хорошо у него

8

10:59:29 29-07-2025

Ну наконец то.
Сколько верёвочке не виться а конец распутают.
Наконец то правоохранительные органы вычистят там всех.
Прям даже вера в честность и неподкупность органов возвращается.
Работайте, братья.

Гость

11:15:33 29-07-2025

8 (10:59:29 29-07-2025) Ну наконец то. Сколько верёвочке не виться а конец распу... Что за понибратство?
Какой ты им брат?

Давно пора

11:00:52 29-07-2025

Надеемся, обратно не вернется. Распродала и разрушила весь район.

хм

13:22:01 29-07-2025

Давно пора (11:00:52 29-07-2025) Надеемся, обратно не вернется. Распродала и разрушила весь р... А есть такие, которые не распродают?

Гость

11:03:01 29-07-2025

А на фото такой честный, задумчивый взгляд у Юлии.
А партия от Юли уже открестилась?

ППШариков

11:17:47 29-07-2025

Очередной/ая пошла....

Гость

11:30:42 29-07-2025

Кормушка скукоживается

Галина

12:04:46 29-07-2025

Все изменения в Генпланы поселений под проверку на законность.
В селах уже и промышленные ластеры забором и заправки и очистные...

Главы сельсоветов, наполняющих Собрание депутатов района не сопротивляются этому беспределу.

Население - потворствует...

Гость

12:05:45 29-07-2025

А что случилось?

Гость

12:32:56 29-07-2025

Гость (12:05:45 29-07-2025) А что случилось?... Сама не хочет отдыхать ,вид то у неё измученный ,поэтому ребята с погонами устроили ей отдых ,надсадились все эти чиновники поднимать Россию.

гость

12:53:34 29-07-2025

Где то с кем то не поделилась отхватив сильно большой кусок

Гость

12:57:00 29-07-2025

22 февраля 2022 --- 22.02.2022 - самая, что ни на есть, зеркальная дата. Не помогла магия цифр чиновнице)

Первомайское

14:40:00 29-07-2025

Поделом! И так будет с каждым кто преступит закон.

Гость

16:18:44 29-07-2025

А вот не надо многоэтажки в деревне ...

Гость

16:29:23 29-07-2025

Копайте дальше, до 2000 - х, годов. Господин глава Бокарев шустро богател на продажах земли, себе и своей семье коттеджи понастроил в Берёзовке и Зудилово.

гостю

07:33:18 30-07-2025

вот про Бокарева неправда ваша.

