Дело экс-главы Первомайского района Юлии Фроловой поступило в суд Новоалтайска

Ее подозревают в превышении должностных полномочий

02 декабря 2025, 11:50, ИА Амител

Юлия Фролова / Фото: altairegion22.ru

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 3 п. "е" УК РФ) в отношении экс-главы Первомайского района Юлии Фроловой поступило в Новоалтайский городской суд 1 декабря 2025 года. Информация об этом есть в картотеке дел.

На сайте сказано, что дело было зарегистрировано и передано судье 1 декабря 2025 года. Заседание по нему пока не назначено.

По этой статье может грозить от трех до десяти лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать госдолжности.

Напомним, что Юлию Фролову правоохранители задержали 29 июля. СМИ сообщали, что Фролова могла превысить должностные полномочия во время приемки умной спортивной площадки на школьном стадионе в селе Первомайском. Объект с большим числом дефектов ввели в эксплуатацию в 2023 году.

27 августа 2025 года Собрание депутатов Первомайского района досрочно прекратило полномочия Юлии Фроловой. Заявление с просьбой об этом она подала по собственному желанию. После задержания Фроловой обязанности руководителя района временно исполняла Наталья Шайкина, а в сентябре исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Максима Сабыну.