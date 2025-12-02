Дело экс-главы Первомайского района Юлии Фроловой поступило в суд Новоалтайска
Ее подозревают в превышении должностных полномочий
02 декабря 2025, 11:50, ИА Амител
Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 3 п. "е" УК РФ) в отношении экс-главы Первомайского района Юлии Фроловой поступило в Новоалтайский городской суд 1 декабря 2025 года. Информация об этом есть в картотеке дел.
На сайте сказано, что дело было зарегистрировано и передано судье 1 декабря 2025 года. Заседание по нему пока не назначено.
По этой статье может грозить от трех до десяти лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать госдолжности.
Напомним, что Юлию Фролову правоохранители задержали 29 июля. СМИ сообщали, что Фролова могла превысить должностные полномочия во время приемки умной спортивной площадки на школьном стадионе в селе Первомайском. Объект с большим числом дефектов ввели в эксплуатацию в 2023 году.
27 августа 2025 года Собрание депутатов Первомайского района досрочно прекратило полномочия Юлии Фроловой. Заявление с просьбой об этом она подала по собственному желанию. После задержания Фроловой обязанности руководителя района временно исполняла Наталья Шайкина, а в сентябре исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Максима Сабыну.
13:00:44 02-12-2025
Что-то богат Новоалтайск плохими новостями.
13:42:23 02-12-2025
Проще говоря ее судят за то что она не имела права проводить приемку детской площадки,ну тогда ладно,а кто тогда должен отвечать за то что с такими недоделками построил эту площадку