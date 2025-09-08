Губернатор Алтайского края утвердил Максима Сабыну и.о. главы Первомайского района
Назначение официально вступило в силу 8 сентября
08 сентября 2025, 09:28, ИА Амител
Максим Николаевич Сабына / Фото: администрация города Барнаула
С 8 сентября в Первомайском районе сменилось руководство. Губернатор Алтайского края назначил исполняющим обязанности главы района Максима Николаевича Сабыну.
Документ официально вступил в силу 8 сентября. Теперь Сабына будет временно руководить районом до дальнейших кадровых решений.
Ранее сообщалось, что депутаты Первомайского района решили досрочно прекратить полномочия бывшей главы Юлии Фроловой. Сейчас экс-чиновница находится под домашним арестом из-за уголовного дела.
09:39:21 08-09-2025
Это ссылка или повышение?
12:35:17 08-09-2025
Гость (09:39:21 08-09-2025) Это ссылка или повышение? ... тёплое местечко
09:48:21 08-09-2025
С этой Сабыной, как кот с маслом носятся
То в Лениском, то в Центральном , теперь Первомайский... и всё не выходит каменный цветок
10:05:26 08-09-2025
Гость (09:48:21 08-09-2025) С этой Сабыной, как кот с маслом носятся То в Лениском, ... Максим Николаевич не из каких либо сословий и к своим 45 годам всего добился сам. Те кто с ним лично общался и работал знают его потенциал как управленца и редкие для нынешнего время общечеловеческие качества, такие как честность, преданность службе, человечность, сдержанность, вдумчивость. А то что назначают на самы сложные районы и эти районы начинают преображаться, а органы власти должным образом функционировать, лишь подтверджение его компетентности. Пообщайтесь лично, если представится такая возможность и я уверен вы поймёте насколько это мудрый и порядочный руководитель.
10:29:02 08-09-2025
Гостю (10:05:26 08-09-2025) Максим Николаевич не из каких либо сословий и к своим 45 год... Общался с ним в Ленинской администрвции
Полнейшее не знание Правил благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края
10:43:21 08-09-2025
Гость (10:29:02 08-09-2025) Общался с ним в Ленинской администрвцииПолнейшее не знан... Созидать крайне не просто, особенно в нынешних условиях. Всегда найдутся критики. Балотируйтесь, изберайтесь и покажите как надо совмещать теорию с практикой. Будем только благодарны. Всем хочется жить в красивом и благоустроенном районе.
11:31:28 08-09-2025
Гостю (10:43:21 08-09-2025) Созидать крайне не просто, особенно в нынешних условиях. Все... Про балатируйте, и избирайтесь вы старушкам на лавочке порасказывайте
12:15:45 08-09-2025
Гость (11:31:28 08-09-2025) Про балатируйте, и избирайтесь вы старушкам на лавочке пора... Зачем мне ваш электорат. У меня нет таких амбиций.
13:45:57 08-09-2025
Гостю (10:05:26 08-09-2025) Максим Николаевич не из каких либо сословий и к своим 45 год... Что-то Ленинский район,в котором проживаю, не очень преобразился,пока сабына был главой.
16:18:00 08-09-2025
Гость (13:45:57 08-09-2025) Что-то Ленинский район,в котором проживаю, не очень преобраз... Зато он преобразился при нынешнем главе районной администрации - есть с чем сравнить
09:52:01 08-09-2025
Это не ссылка и не повышение. Это кадровая ступень перед повышением. И высокая степень доверия, понимание того, что данный управленец справится с поставленой задачей.
13:44:24 08-09-2025
Кадровик (09:52:01 08-09-2025) Это не ссылка и не повышение. Это кадровая ступень перед пов... Первомайский район- ступень выше,чем тот-же Ленинский район?
14:03:45 08-09-2025
Гость (13:44:24 08-09-2025) Первомайский район- ступень выше,чем тот-же Ленинский район?... Само собой. Это наиболее самостоятельная должность. Районы города подчинены городу. Это район имеющий промышленные предприятия на территории, лесные угодия, сельскохозяйственные угодия. Спектр задач значительно разноплановее, при этом является по сути пригородом. А в угоду сегодняшнего дня на это район возложено решение задачи краевого значания. Этот район на сегодняшний день находится под увеличительным стеклом со всех сторон. Это очень высокое доверие.
11:05:20 08-09-2025
а почему СВОшника не поставить было?
11:09:40 08-09-2025
Musik (11:05:20 08-09-2025) а почему СВОшника не поставить было?... Мало районов, что ли? Еще не вечер. Всех поставят. Только вопрос: куда и к чему?
11:17:29 08-09-2025
Musik (11:05:20 08-09-2025) а почему СВОшника не поставить было?... Будьте уверены поставят. Обучат, подготовят, но того кто сам этого хочет. И не одного. Иэто будут люди любящие страну, жизни за неё отдававшие. Но подготовленные. Чтобы вы же потом при малейшем их затруднении в работе не стали кликать: вот посмотрите какие не компетентные кадры.
11:19:56 08-09-2025
Кадровик (11:17:29 08-09-2025) Будьте уверены поставят. Обучат, подготовят, но того кто сам... а вот не надо тянуть кота за коки. на СВО есть и бывшие главы районов.
11:36:40 08-09-2025
Musik (11:19:56 08-09-2025) а вот не надо тянуть кота за коки. на СВО есть и бывшие глав... Это не оспоримый факт. Разные люди есть и тут и там. Это жизнь и разделять её на белое и черное - это черно-белое мышление, искажение в восприятии, при котором мир видится в двух крайностях, без полутонов, и события оцениваются исключительно как "хорошие" или "плохие", "все" или "ничего". Это может быть защитным механизмом, реакцией на стресс или тревогу, но также связано с более серьезными проблемами, такими как депрессия или пограничное расстройство личности. Чтобы справиться с этим, психологи советуют учиться распознавать полутона, развивать амбивалентное мышление и проявлять к себе сочувствие, чтобы не видеть в малейшей ошибке катастрофу.
13:31:48 08-09-2025
Musik (11:05:20 08-09-2025) а почему СВОшника не поставить было?... Кстати. А Сабына в каких войсках ддолг Родине отдавал?
12:26:06 08-09-2025
Хороший специалист по очковтирательству и отпискам. А поющие ему серенады здесь, видимо замы....
12:43:38 08-09-2025
Ну если через год не посадят за взятку, видимо хороший. Коррупционное место, очень. А последствия только наступают , от преступных решений предшественников! Одни только новые поселки Поллитра и Очкарики с огромными нарушениями ЗК.
15:20:30 08-09-2025
Я не увидел изменений в Центральном районе руководителем которого является М. Н. Сабина.А это центр краевого субъекта. Я думаю со мной многие жители будут солидарны.8
16:38:31 08-09-2025
Житель (15:20:30 08-09-2025) Я не увидел изменений в Центральном районе руководителем кот... Некогда ему было районом заниматься, все Малотобольскую украшал. Спору нет там красиво. а шаг влево-право мрак и грязь...
19:08:19 08-09-2025
Это "ссылка" однозначно. Два его зама по Центральному р-ну под следствием, надо и его подальше задвинуть... А вдруг вспомнят и про Главу?
23:11:50 08-09-2025
Центрального района ума не дал МУП Центральная которую теперь обонкроьили и дальше ………………