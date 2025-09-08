Губернатор Алтайского края утвердил Максима Сабыну и.о. главы Первомайского района

Назначение официально вступило в силу 8 сентября

08 сентября 2025, 09:28, ИА Амител

Максим Николаевич Сабына / Фото: администрация города Барнаула

С 8 сентября в Первомайском районе сменилось руководство. Губернатор Алтайского края назначил исполняющим обязанности главы района Максима Николаевича Сабыну.

Документ официально вступил в силу 8 сентября. Теперь Сабына будет временно руководить районом до дальнейших кадровых решений.

Ранее сообщалось, что депутаты Первомайского района решили досрочно прекратить полномочия бывшей главы Юлии Фроловой. Сейчас экс-чиновница находится под домашним арестом из-за уголовного дела.