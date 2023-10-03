Экс-премьер СССР Николай Рыжков ушел с поста сенатора
Политик занимал должность представителя исполнительной власти Белгородской области с 2003 года
03 октября 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: Совфед
Бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков ушел с поста сенатора от Белгородской области. Об этом сообщается в постановлении, которое опубликовали на сайте Совета Федерации.
Согласно документу, который подписала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, полномочия Рыжкова прекратили досрочно, 25 сентября.
Рыжкову 94 года. Он был старейшим сенатором в РФ. Он находился в должности представителя исполнительной власти Белгородской области с 2003 года.
07:47:37 03-10-2023
Рыжкову 94 года --- офигеть, до этого возраста сенатором работал, дал Бог здоровья
07:53:35 03-10-2023
Еще бы мог поработать. Старый конь борозды не портит. Не смотри что с бородой!
08:27:26 03-10-2023
Гость (07:53:35 03-10-2023) Еще бы мог поработать. Старый конь борозды не портит. Не смо... Поэтому пенсионный возраст и поднимают
09:33:34 03-10-2023
Просто он почувствовал:Ещё чуть-чуть и унесут его оттуда на носилках.Хотя,чертовски хотелось работать...
10:28:17 03-10-2023
Что Вкм мешает жить и работать до 90 лет и больше? Перестаньте курить и пить пиво по пятницам. Следите за пищей и хорошим настроением. Остальное приложится)
11:05:11 03-10-2023
Умнейший и порядочный человек и руководитель ,Горбачёв в своё время просто вышвырнул его с поста руководителя правительства за правильную и обоснованную критику перестройки ,то что мы сегодня пожинаем и кувыркаемся ,бывший генеральный директор Уралмаша ,90000 тысяч работников ,у вы таких сегодня не делают .Здоровья и многие лета Вам Николай Иванович .