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Медведев заявил, что новых регионов в составе России станет больше

Бывший президент России рассказал, до каких пор будет идти СВО

30 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Пост политик опубликовал в телеграме.

В частности, бывший президент рассказал, до каких пор будет продолжаться СВО, а также предрек вхождение и других регионов в состав страны.

"СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. А новых регионов в составе России будет больше. С праздником!" – написал Медведев.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Дмитрий Медведев СВО

Комментарии 3

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Гость

19:16:40 30-09-2023

Своего мажорика отправит присоединять ? Или нашими сыновьями планирует ??

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Гость

02:54:30 01-10-2023

Молодец Дмитрий Медведев , правильно !

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Гость

18:37:26 01-10-2023

А может лучше "старым" помочь развиваться? Хотя что за глупости я говорю...

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