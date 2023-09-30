Медведев заявил, что новых регионов в составе России станет больше

Бывший президент России рассказал, до каких пор будет идти СВО

30 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Пост политик опубликовал в телеграме.

В частности, бывший президент рассказал, до каких пор будет продолжаться СВО, а также предрек вхождение и других регионов в состав страны.

"СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. А новых регионов в составе России будет больше. С праздником!" – написал Медведев.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.