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Эксперт: доходы блогеров в Telegram продолжают снижаться

Блогеры, работающие на нескольких площадках, чувствуют себя увереннее: бренды перераспределяют бюджеты в пользу "ВКонтакте", TikTok и других платформ

19 мая 2026, 12:48, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 2025 года доходы блогеров в Telegram начали снижаться. В 2026 году тенденция продолжилась, сообщила Евгения Назарова, директор по развитию Cake.ru, в интервью "Газете.ru".

«Доходы авторов, работающих только на Telegram, уменьшились из-за сокращения числа рекламных интеграций. Скидки 15–20%, которые вынуждены делать агентства и рекламодатели из-за уменьшения охватов, также повлияли на снижение доходов. В то же время блогеры, которые ведут аккаунты на нескольких платформах, смогли немного увеличить свои доходы благодаря перераспределению бюджетов брендов на другие каналы. В результате количество интеграций осталось прежним, а доходы от них уменьшились», — объяснила она.

Среди популярных медиа, которые выбирают рекламодатели для размещения, стали "ВКонтакте", Max, TikTok и частично YouTube. Блогеры, активно развивающие свои аккаунты во "ВКонтакте", больше всего выиграли в доходах, так как эта площадка стала приоритетом для брендов.

После разъяснений ФАС в Telegram наблюдался небольшой приток средств, и инфлюенсеры увеличивали количество размещений. Однако рекламодатели не могут планировать кампании на длительный срок, ограничиваясь горизонтом в пару недель или месяц, что затрудняет прогнозирование доходов авторов, отметила она.

Большинство блогеров столкнулось с застоем в доходах: рынок не стабилизировался, а лишь временно замедлился.

«Некоторые бренды стараются использовать оставшиеся бюджеты в Telegram, в то время как другие полностью отказались от этой платформы и исследуют другие каналы коммуникации. Мы видим, что многие инфлюенсеры и авторы каналов уже перешли в "Макс". Поэтому можно ожидать, что до конца года объем рекламы в этом канале увеличится, а доходы блогеров будут расти пропорционально их влиянию на аудиторию», — подытожила Назарова.

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Охваты Telegram-каналов просели на 10–15% с середины марта

Наиболее заметно сокращение охватов у каналов с аудиторией свыше 100 тысяч подписчиков
НОВОСТИОбщество

Россия интернет мессенджеры
       

Комментарии 8

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Гость

12:54:08 19-05-2026

директор -блогер- член ОП, чувствует себя комфортно

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Гость

13:04:01 19-05-2026

От доходов они же налоги платят. Или скрывают?

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Гость

13:10:05 19-05-2026

Зато теперь ни каких террористов

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Гость

13:46:23 19-05-2026

Во Франции еще лучше, и за террористами в Телеге смотрят, и Телега хорошо работает. Но для этого надо Дурова поймать, но благодаря французам он стал более осторожен

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Гость

21:07:37 19-05-2026

Гость (13:46:23 19-05-2026) Во Франции еще лучше, и за террористами в Телеге смотрят, и ... во Франции ТГ запрещен ВСЕМ ОФИЦ. госорганизациям и учреждениям

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Гость

15:59:13 19-05-2026

доходы падают не только у блогеров. Уж не знаю как с налогами, но из за этой свистопляски с месенгерами, очень много проблем в сфере продаж и сбыта продцукции на заводе. Многие контакты теряются, цепочки нарушаются. какой то хаос, а ведь проданная продцкция это налоги и денежка в казну, а выплаченная зарплата работникам, работающих от тоннажа, это еще большая денежка в казну.

Но почему то государство решило, что эта денежка не важна и она ее срубит штрафами с народа, на прямую, при этом потратит еще в 100 раз больше на блокировки.

Прям сук на котором сидим пилим. Алё, умных когда завезут туда наверх, на выборы.

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Гость

16:25:58 19-05-2026

Гость (15:59:13 19-05-2026) доходы падают не только у блогеров. Уж не знаю как с налогам... Всегда общался с клиентами через эл.почту или телефон. Зачем плодить сущности?

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Гость

21:09:46 19-05-2026

Гость (15:59:13 19-05-2026) доходы падают не только у блогеров. Уж не знаю как с налогам... завод?! мо мессенджерам? что за колхозянство?? тольео емэйл и телефоны!!

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