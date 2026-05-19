Блогеры, работающие на нескольких площадках, чувствуют себя увереннее: бренды перераспределяют бюджеты в пользу "ВКонтакте", TikTok и других платформ

19 мая 2026, 12:48, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 2025 года доходы блогеров в Telegram начали снижаться. В 2026 году тенденция продолжилась, сообщила Евгения Назарова, директор по развитию Cake.ru, в интервью "Газете.ru".

«Доходы авторов, работающих только на Telegram, уменьшились из-за сокращения числа рекламных интеграций. Скидки 15–20%, которые вынуждены делать агентства и рекламодатели из-за уменьшения охватов, также повлияли на снижение доходов. В то же время блогеры, которые ведут аккаунты на нескольких платформах, смогли немного увеличить свои доходы благодаря перераспределению бюджетов брендов на другие каналы. В результате количество интеграций осталось прежним, а доходы от них уменьшились», — объяснила она.

Среди популярных медиа, которые выбирают рекламодатели для размещения, стали "ВКонтакте", Max, TikTok и частично YouTube. Блогеры, активно развивающие свои аккаунты во "ВКонтакте", больше всего выиграли в доходах, так как эта площадка стала приоритетом для брендов.

После разъяснений ФАС в Telegram наблюдался небольшой приток средств, и инфлюенсеры увеличивали количество размещений. Однако рекламодатели не могут планировать кампании на длительный срок, ограничиваясь горизонтом в пару недель или месяц, что затрудняет прогнозирование доходов авторов, отметила она.

Большинство блогеров столкнулось с застоем в доходах: рынок не стабилизировался, а лишь временно замедлился.