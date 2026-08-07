Эксперт назвал способ не потерять все аккаунты из-за одного взлома

Отдельное внимание специалист обратил на хранение учетных данных

07 августа 2026, 10:17, ИА Амител

Женщина, работа, ноутбук / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Использование одного пароля в нескольких сервисах увеличивает риск одновременной потери доступа к разным учетным записям. Для каждого аккаунта лучше создавать отдельную комбинацию, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Важное правило создания паролей — их уникальность. Не используйте одинаковые пароли для разных сервисов, чтобы избежать взлома сразу нескольких аккаунтов и потери доступа к вашим счетам», — отметил специалист.

При выборе комбинации эксперт также советует отказаться от информации, которую посторонним сравнительно легко подобрать или узнать. В частности, не следует включать в пароль имя, фамилию, отчество и даты, а также использовать простые последовательности символов на клавиатуре.

Отдельное внимание Щербаченко обратил на хранение учетных данных. Записывать пароли на бумаге или сохранять их в обычных заметках смартфона специалист не рекомендует.

Вместо этого для хранения большого количества комбинаций эксперт советует пользоваться защищенными менеджерами паролей.