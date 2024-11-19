Эксперт рассказал, почему россияне верят в эзотерику
Также специалист пояснил, опасно ли это увлечение
19 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
Вера в сверхъестественное объясняется особенностями работы мозга, утверждает психолог Ника Болзан. Многие россияне увлекаются псевдонаучными практиками, такими как гадание на Таро и изучение бодиграфов. По данным ВЦИОМ, около 28% россиян верят в эзотерику и предсказания судьбы. Такие практики часто помогают справиться с сомнениями и получить желаемое, объяснила эксперт "Секрету фирмы".
Вера в сверхъестественное основана на когнитивных искажениях, таких как эффект Барнума и иллюзорная корреляция. Эффект Барнума выражается в восприятии обобщенных характеристик как достоверных, например, при чтении астрологических предсказаний. Иллюзорная корреляция возникает, когда мы придаем большое значение одному аспекту, игнорируя остальные. В современном мире, где множество сложных факторов, нам важно, чтобы невероятные совпадения подчинялись логике.
Вера в магию, гадания и порчи объясняется готовностью создавать собственную логику, придавая большое значение одному аспекту. Увлечение эзотерикой распространяется и на бизнес: компании сотрудничают с астрологами и нумерологами, а соискатели указывают навык гадания на Таро в резюме.
"Начальники и эйчары могут попадать в ловушку когнитивных искажений, задавая время рождения для составления натальной карты. Однако вера в Таро и другие практики может дать иллюзию контроля, но одновременно лишает человека статуса хозяина своей жизни", – добавила Ника Болзан.
09:12:35 19-11-2024
Основной принцип магии - после того, значит вследствие того. Тут не вера работает, а животный условный рефлекс.
09:20:39 19-11-2024
Как старый перестроичный анекдот - есть два пути выхода России из тупика. Один фантастический, а второй реалистический.
Реалистический, это ждать когда прилетят инопланетяне и поднимут экономику России...!
А фантастический?
А фантастический, это ждать когда правительство России само наконец-то займётся этим!...
09:35:35 19-11-2024
Да не только в России, везде так. В ЮКорее так вообще
09:50:28 19-11-2024
это все последствия "самого лучшего" совкового образования
10:12:57 19-11-2024
гость (09:50:28 19-11-2024) это все последствия "самого лучшего" совкового образования... И ничего подобного. Все эти говнари повылазили как раз на перестроечной волне. Даже в Политехе был курс "культурологии", где приглашённые преподы (кто такие- хрен пойми) рассказывали байки про обуздание карманных монстров и высчитывание жизненных ритмов...
13:00:08 19-11-2024
Гость (10:12:57 19-11-2024) И ничего подобного. Все эти говнари повылазили как раз на пе...
А перестроичная волна это разве не люди, рождённые в 1960х? Или думаете бандиты и веруны в Кашпировского из пустого места зародились в 90е, а не носили пионерский галстук в свое время?
10:13:41 19-11-2024
гость (09:50:28 19-11-2024) это все последствия "самого лучшего" совкового образования... Это потому, что уверенность в завтрашнем всё падает и падает.
10:48:52 19-11-2024
Гость (10:13:41 19-11-2024) Это потому, что уверенность в завтрашнем всё падает и падает... А при Советах она была!...
10:41:03 19-11-2024
гость (09:50:28 19-11-2024) это все последствия "самого лучшего" совкового образования...
Ну, по сравнению с нынешним, советское образование было настоящим образованием. А всплеск интереса к эзотерике объясняется тотальным обнищанием населения и полной потерей доверия ко всему , чему раньше верили. Осталось только потустороннее.
11:05:26 19-11-2024
это просто перекладывание ответственности и иллюзия контроля, простыми словами тупость и лень
12:32:48 19-11-2024
Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума. А. П. Чехов
Вот вам ответ.
13:21:25 19-11-2024
так на 8 новостей назад открутите и поймете, каждый новостной канал считает нормой постить астрологический прогноз и народные приметы
15:53:17 19-11-2024
Потому что подавляющее большинство населения без намека на наличие критического мышления.