Эксперт рассказал, почему россияне верят в эзотерику

Также специалист пояснил, опасно ли это увлечение

19 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Карты Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/684433

Вера в сверхъестественное объясняется особенностями работы мозга, утверждает психолог Ника Болзан. Многие россияне увлекаются псевдонаучными практиками, такими как гадание на Таро и изучение бодиграфов. По данным ВЦИОМ, около 28% россиян верят в эзотерику и предсказания судьбы. Такие практики часто помогают справиться с сомнениями и получить желаемое, объяснила эксперт "Секрету фирмы".

Вера в сверхъестественное основана на когнитивных искажениях, таких как эффект Барнума и иллюзорная корреляция. Эффект Барнума выражается в восприятии обобщенных характеристик как достоверных, например, при чтении астрологических предсказаний. Иллюзорная корреляция возникает, когда мы придаем большое значение одному аспекту, игнорируя остальные. В современном мире, где множество сложных факторов, нам важно, чтобы невероятные совпадения подчинялись логике.

Вера в магию, гадания и порчи объясняется готовностью создавать собственную логику, придавая большое значение одному аспекту. Увлечение эзотерикой распространяется и на бизнес: компании сотрудничают с астрологами и нумерологами, а соискатели указывают навык гадания на Таро в резюме.