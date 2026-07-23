Достаточно подать письменное заявление (можно по почте), при этом "отрабатывать" дополнительные дни после выздоровления не придется

23 июля 2026, 15:10, ИА Амител

Увольнение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любое время, даже если он временно нетрудоспособен, сообщила RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру".

«Работнику нужно подать письменное заявление об увольнении. Если нет возможности прийти лично и написать его, заявление можно отправить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет две недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно», — пояснила эксперт.

Если больничный продлится дольше двух недель после подачи заявления, дата увольнения останется прежней — трудовой договор будет расторгнут в заранее оговоренный день, объяснила Санина.

Если больничный закончится раньше, работник должен выйти на работу и продолжать трудиться до установленной даты увольнения, подчеркнула эксперт.

Следует помнить, что больничный лист оплачивается в обычном порядке, даже если увольнение произошло во время временной нетрудоспособности.