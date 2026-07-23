НОВОСТИОбщество

Эксперт объяснила, как расторгнуть трудовой договор во время больничного

Достаточно подать письменное заявление (можно по почте), при этом "отрабатывать" дополнительные дни после выздоровления не придется

23 июля 2026, 15:10, ИА Амител

Увольнение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Увольнение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любое время, даже если он временно нетрудоспособен, сообщила RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру".

«Работнику нужно подать письменное заявление об увольнении. Если нет возможности прийти лично и написать его, заявление можно отправить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет две недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно», — пояснила эксперт.

Если больничный продлится дольше двух недель после подачи заявления, дата увольнения останется прежней — трудовой договор будет расторгнут в заранее оговоренный день, объяснила Санина.

Если больничный закончится раньше, работник должен выйти на работу и продолжать трудиться до установленной даты увольнения, подчеркнула эксперт.

Следует помнить, что больничный лист оплачивается в обычном порядке, даже если увольнение произошло во время временной нетрудоспособности.

«При этом, если болезнь или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения, бывшему работнику также положен больничный. Однако после увольнения пособие обычно рассчитывается исходя из 60% среднего заработка, и страховой стаж здесь уже не влияет на размер выплаты», — заключила Санина.

Врач оформляет больничный лист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Эксперт объяснил, когда бывший работодатель обязан оплатить больничный

Больничный оплатят, только если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней с даты расторжения трудового договора
НОВОСТИОбщество

советы эксперта Работа трудовые права
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Вася

15:47:12 23-07-2026

Как?Увольняется и идёшь на две недели на больничный. Все так делают. Зачем отрабатывать там, где не ты, не тебе никто не нужен.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:35 23-07-2026

Вася (15:47:12 23-07-2026) Как?Увольняется и идёшь на две недели на больничный. Все так... Да, это классика. Нужно ценить сотрудников.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров