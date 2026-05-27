Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 14–14,25%

Снижение темпов инфляции в апреле и укрепление рубля создают предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики уже 19 июня

27 мая 2026, 12:34, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко в беседе с "Газетой.ру" дал прогноз по ключевой ставке ЦБ.

По его словам, снижение темпов инфляции в апреле и укрепление рубля создают предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики уже 19 июня.

«Тем не менее инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, и выбор регулятора, вероятно, будет лежать между шагом 0,25 процентного пункта и 0,50 п.п. Отдельным проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать, скорее, не приходится», — отметил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что ЦБ вынужден действовать очень аккуратно. В противном случае эффект от всей проделанной работы по настройке политики для контроля над инфляцией может быть быстро потерян. При оценке дальнейшей траектории ключевой ставки важную роль сыграют майская статистика и развитие геополитической ситуации.