Представитель ЦБ признался, что цены на квартиры в Москве приводят его в шок
Александр Данилов заявил, что не понимает, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить жилье в столице
22 мая 2026, 21:33, ИА Амител
Директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов на конференции "Время изменений: формула баланса" откровенно признался, что стоимость квартир в Москве повергает его в шок. Его цитирует ТАСС.
«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение», — сказал представитель регулятора.
По словам Данилова, совокупная сумма непогашенных обязательств покупателей перед застройщиками перестала резко увеличиваться, но за год все равно выросла на 4 процентных пункта. При этом он выразил обеспокоенность, справятся ли люди с такими долгами.
«Мы смотрим внимательно, как поведет себя эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть ее или нет», — пояснил он.
Представитель ЦБ также сообщил, что в разработке находится законопроект, обязывающий девелоперов передавать данные о продаже квартир в рассрочку в Бюро кредитных историй (БКИ).
Это нужно, чтобы платежные обязательства граждан по таким сделкам учитывались при оценке их кредитного рейтинга и платежеспособности. Сейчас эту информацию получает только банк, кредитующий застройщика, из-за чего другие кредиторы не могут правильно оценивать реальную долговую нагрузку заемщиков.
21:38:39 22-05-2026
Да мне по всей России так всем тяжело.
06:33:58 23-05-2026
В шоке он. Живущий в Москве и работающий в ЦБ.
А тогда в чём должны быть жители "замкадья", когда видят и слышат про все московские хотелки?
😁
10:58:04 23-05-2026
Цены реально завышены, как минимум, в 2.5-3 раза и инициировали этот ценовой пузырь совсем не рыночные отношения, а заинтересованность высокопоставленных чиновников, пролоббировавших интересы девелоперов и банкиров.
12:44:50 23-05-2026
Наблюдал за ценами на квартиры в Белгороде и Курске и конечно же в нашем Херсоне - очень любопытные выводы.
Это назначенные цены - рынком и не пахло.
15:50:11 23-05-2026
Когда все выплатят ипотеки цены рухнут и азиаты скупят жильё за копейки - русским запрещено наследовать хоть при коммунизме, хоть при капитализме. Весь мир Цирк !
16:03:32 23-05-2026
Вежливый Человек (15:50:11 23-05-2026) Когда все выплатят ипотеки цены рухнут и азиаты скупят жильё... Ты знаешь как будет при Коммунизме?
15:53:54 23-05-2026
Завтра будет хуже, чем послезавтра!
16:57:27 23-05-2026
ну их скупают же. какая ему разница то,