Представитель ЦБ признался, что цены на квартиры в Москве приводят его в шок

Александр Данилов заявил, что не понимает, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить жилье в столице

22 мая 2026, 21:33, ИА Амител

Новый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов на конференции "Время изменений: формула баланса" откровенно признался, что стоимость квартир в Москве повергает его в шок. Его цитирует ТАСС.

«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение», — сказал представитель регулятора.

По словам Данилова, совокупная сумма непогашенных обязательств покупателей перед застройщиками перестала резко увеличиваться, но за год все равно выросла на 4 процентных пункта. При этом он выразил обеспокоенность, справятся ли люди с такими долгами.

«Мы смотрим внимательно, как поведет себя эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть ее или нет», — пояснил он.

Представитель ЦБ также сообщил, что в разработке находится законопроект, обязывающий девелоперов передавать данные о продаже квартир в рассрочку в Бюро кредитных историй (БКИ).

Это нужно, чтобы платежные обязательства граждан по таким сделкам учитывались при оценке их кредитного рейтинга и платежеспособности. Сейчас эту информацию получает только банк, кредитующий застройщика, из-за чего другие кредиторы не могут правильно оценивать реальную долговую нагрузку заемщиков.