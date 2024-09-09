Эксперты выяснили, как часто бедные жители Барнаула высказывают негатив в интернете

Кстати, женщины активнее раздают именно положительные рекомендации товарам и услугам

09 сентября 2024, 12:25, ИА Амител

Женщина пишет комментарий / Фото: unsplash.com

В Барнауле негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"Семь из десяти барнаульцев оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. 56% – в основном в случаях, если удовлетворены покупкой, 15% – если нет", – говорится в исследовании.

Женщины пишут отзывы чаще, причем активнее раздают именно положительные рекомендации товарам и услугам. Среди мужчин больше тех, кто пишет отрицательные комментарии и на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.

"Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что, скорее, напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной", – подчеркнули в исследовании.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Барнаула, имеющих опыт онлайн-покупок, с 4 августа по 5 сентября 2024 года.