Эксперты выяснили, как часто бедные жители Барнаула высказывают негатив в интернете
Кстати, женщины активнее раздают именно положительные рекомендации товарам и услугам
09 сентября 2024, 12:25, ИА Амител
В Барнауле негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"Семь из десяти барнаульцев оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. 56% – в основном в случаях, если удовлетворены покупкой, 15% – если нет", – говорится в исследовании.
Женщины пишут отзывы чаще, причем активнее раздают именно положительные рекомендации товарам и услугам. Среди мужчин больше тех, кто пишет отрицательные комментарии и на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.
"Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что, скорее, напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной", – подчеркнули в исследовании.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Барнаула, имеющих опыт онлайн-покупок, с 4 августа по 5 сентября 2024 года.
12:34:27 09-09-2024
Очередная пропаганда негатива
12:39:23 09-09-2024
А эти эксперты бедные или богатые?
12:40:57 09-09-2024
Мне топчан понравился - по виду солидно крепкий. И бук кошерный, и пОртфель. Однако тетя знает толк и в кроватях, и в компах.
Максимальное одобрение.
13:06:13 09-09-2024
богатые от того и богаты, что более требовательны, очень скупы, не делают лишних трат. Всё так
13:21:48 09-09-2024
Гость (13:06:13 09-09-2024) богатые от того и богаты, что более требовательны, очень ску... насчёт трат богатых можно поспорить )))
- Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
Впрочем, считать чужие траты, расходы, деньги - крайне неприлично.
15:57:49 09-09-2024
Гость (13:21:48 09-09-2024) насчёт трат богатых можно поспорить )))- Три магнито... Устарелое понятие. Давно уже приняты законы о всяких декларациях, которые надо обнародовать. Поэтому считать чужие траты вполне прилично и даже полезно, чтобы выяснить, как бьются расходы с доходами.
18:14:46 09-09-2024
Гость (15:57:49 09-09-2024) Устарелое понятие. Давно уже приняты законы о всяких деклара...
Только депутатам почему-то больше не надо это делать. Наверное боятся негативных комментариев в интернете
07:33:32 10-09-2024
Гость (15:57:49 09-09-2024) Устарелое понятие. Давно уже приняты законы о всяких деклара...
Раб, а ты длинну задекларировать не хочешь? А то вдруг у тебя больше среднего по статистике. Тогда плати налог. А если меньше - штраф!
17:13:53 09-09-2024
Гость (13:06:13 09-09-2024) богатые от того и богаты, что более требовательны, очень ску... Да, есть такая категория людей - богатые, скупые, нудные, мелочные, высокомерные. Но это "неправильные" богатые. Выглядят они несолидно, вызывают чувство неловкого презрения. А есть "правильные" богатые - с размашистым куражом, с "цыганщиной" и весельем, с безрассудными тратами без сожалений.
13:24:40 09-09-2024
А бедным ,наверно,особо и некогда давать комментарии,так как время занято вопросами выживания.
18:17:10 09-09-2024
Потому что для кого-то некачественная вещь за условные 1000 рублей это мелочь, не стоящая его внимания, а для кого-то заметная трата