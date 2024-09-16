Оставшуюся часть елок спилили возле здания правительства Алтайского края. Фото
В марте власти объяснили необходимость спилить деревья из-за их повреждения при урагане
16 сентября 2024, 21:59, ИА Амител
Здание правительстве без елок / Фото: amic.ru
Возле второй стороны правительства Алтайского края убирают елки. На месте побывал фотокорреспондент amic.ru, который запечатлел оголившееся здание без деревьев.
Напомним, что в марте власти объясняли необходимость этих работ тем, что в ноябре 2023 года ураган повредил большую часть старых деревьев по бокам здания. Часть деревьев спилили еще весной, после чего на их месте в мае посадили новые елки.
22:19:05 16-09-2024
И это всё о ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Алтайского Края?
03:10:43 17-09-2024
Ёлки спилили, деньги " попилили", кому-то стало "теплее"(финансово)
08:27:36 17-09-2024
кто- то на спилах деревьев в Брн хорошо греет руки.
не, не руки, а лапы. руки- это у людей.
09:26:22 17-09-2024
Новые вырастут, когда то и эти были маленькими..
09:26:26 17-09-2024
Чтобы успешно решить проблему ее нужно создать....А у нас в городе создана целая структура для решения подобных проблем. Её нужно кормить и поддерживать. Так что деревьям в городе продолжать дрожать и бояться. А жителям продолжать терпеть лесорубов.
12:49:19 17-09-2024
Представляете спиленные ёлки у Кремлёвской стены?
13:10:10 17-09-2024
Не такие они и старые эти ёлки были. И за деревьями следить надо. А то ветер им вдруг ёлки попортил. Запретите ветер, запретите дождь, коли ума на другое не хватает. "Ломать не строить" - вот ваш лозунг.
15:45:18 17-09-2024
Гость (13:10:10 17-09-2024) Не такие они и старые эти ёлки были. И за деревьями следить ... Ураган не только около администрации елки повалил, в лесах поваленных сосен было очень много,так что не умничайте.
17:28:19 17-09-2024
Гость (15:45:18 17-09-2024) Ураган не только около администрации елки повалил, в лесах п... А речь о поваленных? А у АДминистрации поваленных не видел...