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Оставшуюся часть елок спилили возле здания правительства Алтайского края. Фото

В марте власти объяснили необходимость спилить деревья из-за их повреждения при урагане

16 сентября 2024, 21:59, ИА Амител

Здание правительстве без елок / Фото: amic.ru

Возле второй стороны правительства Алтайского края убирают елки. На месте побывал фотокорреспондент amic.ru, который запечатлел оголившееся здание без деревьев.

Напомним, что в марте власти объясняли необходимость этих работ тем, что в ноябре 2023 года ураган повредил большую часть старых деревьев по бокам здания. Часть деревьев спилили еще весной, после чего на их месте в мае посадили новые елки.

Барнаул

Комментарии 9

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Гога

22:19:05 16-09-2024

И это всё о ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Алтайского Края?

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NZ

03:10:43 17-09-2024

Ёлки спилили, деньги " попилили", кому-то стало "теплее"(финансово)

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Элен без ребят

08:27:36 17-09-2024

кто- то на спилах деревьев в Брн хорошо греет руки.
не, не руки, а лапы. руки- это у людей.

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Гость

09:26:22 17-09-2024

Новые вырастут, когда то и эти были маленькими..

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Дюша

09:26:26 17-09-2024

Чтобы успешно решить проблему ее нужно создать....А у нас в городе создана целая структура для решения подобных проблем. Её нужно кормить и поддерживать. Так что деревьям в городе продолжать дрожать и бояться. А жителям продолжать терпеть лесорубов.

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Юс

12:49:19 17-09-2024

Представляете спиленные ёлки у Кремлёвской стены?

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Гость

13:10:10 17-09-2024

Не такие они и старые эти ёлки были. И за деревьями следить надо. А то ветер им вдруг ёлки попортил. Запретите ветер, запретите дождь, коли ума на другое не хватает. "Ломать не строить" - вот ваш лозунг.

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Гость

15:45:18 17-09-2024

Гость (13:10:10 17-09-2024) Не такие они и старые эти ёлки были. И за деревьями следить ... Ураган не только около администрации елки повалил, в лесах поваленных сосен было очень много,так что не умничайте.

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Дюша

17:28:19 17-09-2024

Гость (15:45:18 17-09-2024) Ураган не только около администрации елки повалил, в лесах п... А речь о поваленных? А у АДминистрации поваленных не видел...

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