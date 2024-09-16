Оставшуюся часть елок спилили возле здания правительства Алтайского края. Фото

В марте власти объяснили необходимость спилить деревья из-за их повреждения при урагане

16 сентября 2024, 21:59, ИА Амител

Здание правительстве без елок / Фото: amic.ru

Возле второй стороны правительства Алтайского края убирают елки. На месте побывал фотокорреспондент amic.ru, который запечатлел оголившееся здание без деревьев.

Напомним, что в марте власти объясняли необходимость этих работ тем, что в ноябре 2023 года ураган повредил большую часть старых деревьев по бокам здания. Часть деревьев спилили еще весной, после чего на их месте в мае посадили новые елки.