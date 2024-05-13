Возле администрации Алтайского края высадили елки

Зеленые красавицы украшают торцы здания

13 мая 2024, 22:06, ИА Амител

Новые ели у здания правительства Алтайского края / Фото: читатель amic.ru

Возле здания администрации Алтайского края в Барнауле высадили ели. Кадры amic.ru прислал читатель.

Напомним, что в марте власти объясняли необходимость этих работ тем, что в ноябре 2023 года ураган повредил большую часть старых деревьев по бокам здания. В общей сложности у здания спилили 20 деревьев высотой от 15 до 20 метров.

Накануне кадры работ уже публиковали очевидцы. В скором времени здесь также восстановят газон.