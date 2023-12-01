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Еще один российский регион одобрил запрет абортов в частных клиниках

Законопроект теперь должны принять в Госдуме

01 декабря 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты Нижегородской области единогласно одобрили полный запрет абортов в частных клиниках. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Если законопроект примет Госдума, право искусственного прерывания беременности останется только у государственных медицинских учреждений", – отмечает издание.

О запрете такой процедуры ранее заявили власти Крыма, Татарстана, а также Курской и Челябинской областей.

Amic.ru накануне выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.

депутаты

Комментарии 7

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Гость

10:24:59 01-12-2023

Появится абортный туризм в соседние регионы.

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Гость

10:33:03 01-12-2023

Гость (10:24:59 01-12-2023) Появится абортный туризм в соседние регионы.... Да соседние регионы тоже скоро подтянутся. А там и полный запрет не за горами. До выборов - нет, а после к гадалке не ходи. Толстой вон уже на старте со своими инициативами.

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Гость

11:48:20 01-12-2023

А контрацепцию запретить, стране нужны герои

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Гость

11:48:32 01-12-2023

От детей все равно избавится тот, кому не нужны дети, а каким способом, будем с ужасом узнавать из новостей

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Гость

13:44:02 01-12-2023

Идиоты эти депутаты.

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Гость

14:36:52 01-12-2023

Гость (13:44:02 01-12-2023) Идиоты эти депутаты.... Уже найдены пути решения проблемы. Если произошел неполный выкидыш, то в частной клинике потом делают чистку. Технический вопрос, при этом и депутаты довольны - вдоволь наиздевались над женским населением страны.

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Гость

15:43:20 01-12-2023

Речь идет о частных клиниках. В больницах аборты делать продолжат.

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