Еще один российский регион одобрил запрет абортов в частных клиниках
Законопроект теперь должны принять в Госдуме
01 декабря 2023, 10:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты Нижегородской области единогласно одобрили полный запрет абортов в частных клиниках. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Если законопроект примет Госдума, право искусственного прерывания беременности останется только у государственных медицинских учреждений", – отмечает издание.
О запрете такой процедуры ранее заявили власти Крыма, Татарстана, а также Курской и Челябинской областей.
Amic.ru накануне выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.
10:24:59 01-12-2023
Появится абортный туризм в соседние регионы.
10:33:03 01-12-2023
Гость (10:24:59 01-12-2023) Появится абортный туризм в соседние регионы.... Да соседние регионы тоже скоро подтянутся. А там и полный запрет не за горами. До выборов - нет, а после к гадалке не ходи. Толстой вон уже на старте со своими инициативами.
11:48:20 01-12-2023
А контрацепцию запретить, стране нужны герои
11:48:32 01-12-2023
От детей все равно избавится тот, кому не нужны дети, а каким способом, будем с ужасом узнавать из новостей
13:44:02 01-12-2023
Идиоты эти депутаты.
14:36:52 01-12-2023
Гость (13:44:02 01-12-2023) Идиоты эти депутаты.... Уже найдены пути решения проблемы. Если произошел неполный выкидыш, то в частной клинике потом делают чистку. Технический вопрос, при этом и депутаты довольны - вдоволь наиздевались над женским населением страны.
15:43:20 01-12-2023
Речь идет о частных клиниках. В больницах аборты делать продолжат.