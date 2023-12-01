Еще один российский регион одобрил запрет абортов в частных клиниках

Законопроект теперь должны принять в Госдуме

01 декабря 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Нижегородской области единогласно одобрили полный запрет абортов в частных клиниках. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Если законопроект примет Госдума, право искусственного прерывания беременности останется только у государственных медицинских учреждений", – отмечает издание.

О запрете такой процедуры ранее заявили власти Крыма, Татарстана, а также Курской и Челябинской областей.

Amic.ru накануне выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.