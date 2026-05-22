Эскалация на Ближнем Востоке ударила по туристическому рынку Турции

Турция практически не принимает туристов из ОАЭ, Иордании, Ирака и Ирана

22 мая 2026, 14:19, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Объем бронирований в турецких гостиницах сейчас примерно на 5% ниже прошлогоднего уровня. Об этом РИА Новости сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар.

По его словам, турецкая туристическая отрасль рассчитывает сократить отставание в осенний сезон.

«Сейчас мы отстаем примерно на 5% от показателей того же периода в 2025 году, но, надеюсь, что в сентябре — октябре нам удастся преодолеть разрыв», — отметил Санджар.

Он добавил, что только в Анталье в этом году ожидают прибытия около четырех миллионов российских туристов, а с учетом Стамбула и других курортов общий поток из России может достичь пяти миллионов человек.

Одной из основных причин снижения спроса представитель туроператора назвал ситуацию на Ближнем Востоке и ограничения в авиасообщении после эскалации конфликта в регионе.

По словам Санджара, сейчас Турция практически не принимает туристов из ОАЭ, Иордании, Ирака и Ирана.

Ранее Turkish Airlines сообщила о планах возобновить рейсы между Стамбулом и Дубаем с 9 июня после более чем трехмесячного перерыва. Авиакомпания Pegasus Airlines также восстановила полеты в Дубай в мае, однако в меньших объемах.