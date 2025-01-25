"Это было очень веселое время". Алтайские депутаты вспомнили студенческие годы

Воспоминаниями поделились Сергей Серов, Александр Лазарев, Ирина Солнцева, Дмитрий Рождественский, Александр Локтев и Дмитрий Беляев

25 января 2025, 20:30, ИА Амител

Депутаты АКЗС в студенчестве / Фото: akzs.ru

25 января в России отмечают День студенчества. По этому поводу депутаты Алтайского Заксобрания вспомнили свои студенческие годы и поделились архивными фото и забавными историями. Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Председатель комитета по аграрной политике Сергей Серов рассказал, что в 1976 году он после армии поступил на факультет механизации Алтайского сельскохозяйственного института. И одна из его самых памятных историй – это когда он с однокурсниками разыграл преподавателя.

"Предмет "Сопротивление материалов" у нас вел Л. И. Гунер. Он был очень опытным, педантичным, требовал знаний своего предмета. И когда весной был дефицит картошки, мы с однокурсниками напечатали объявление о ее продаже, где указали адрес этого преподавателя и написали: "Обращаться после 20:00 вечера". Это объявление повесили на трамвайной остановке возле института. После этого все начали приходить к нему. Конечно же, поначалу преподаватель ничего не понимал, но когда увидел объявление, все встало на свои места. Спустя время он понял, что так подшутили его любимые студенты. Вместо наказания он вместе с нами посмеялся над этой ситуацией, так как любил такие оригинальные розыгрыши!" – рассказал Серов.

Зампред комитета по здравоохранению Александр Лазарев рассказал, что стал студентом только в 28 лет. После армии он поступил в АГМУ, где был старостой группы и "все годы учился на отличные оценки".

"Экзамены я ходил сдавать лично к руководителям кафедр в силу того, что они могли оценить то, как студент мыслит, насколько он подготовлен – заучивать информацию я не любил, для меня главным было понимать суть предмета. Вместе с тем как-то раз я пошел сдавать экзамен по судебной медицине к тогда еще ректору мединститута Виталию Николаевичу Крюкову. Мне достался билет "Роль судебной медицины в Великой Отечественной войне". Около 20 минут я подробно рассказывал ему все, что знаю по этой теме. Виталий Николаевич был очень расположен, улыбался и всем видом показывал, что его устраивает мой ответ на вопрос. И тут, уже заканчивая свой монолог, я произнес фразу: "Ну по этому поводу можно вылить много воды". В ту же секунду лицо ректора поменялось, я понял, какую глупость только что совершил. После этого он начал сам рассказывать всю историю судебной медицины и спрашивать, действительно ли я считаю это "водой". Я ошибку осознал, сказал, что не готов, и вышел из кабинета. Мне тогда поставили двойку, но потом экзамен я пересдал", – рассказал парламентарий.

Председатель комитета по социальной защите Ирина Солнцева также училась в медицинском. Она призналась, что вспоминает те годы "как очень сложное в плане учебы время", так как первые три курса она с одногруппниками была "зубрилкой", но также это время ей запомнилось участием в стройотрядах.

"В 1977 году был самый расцвет этого движения, и Алтайский мединститут славился одними из сильнейших отрядов. Я была в "Монолите", мы строили Каменский элеватор. Работа была тяжелой, и после рабочего дня казалось, что сил на другие занятия уже не хватит. Но, несмотря на это, мы ходили на танцы, к нам приезжали ребята из других отрядов, из деревень. Это было очень веселое и насыщенное время", – рассказала депутат.

Она также отметила, что за свое студенчество успела не только получить образование, но и построить семью: в 20 лет стала мамой, а выпускные экзамены на шестом курсе сдавала "практически в декретном отпуске", так как родила тогда второго ребенка. А после учебы она начала "полноценно строить карьеру".

Депутат Дмитрий Рождественский также рассказал, как его студенческая жизнь привела к политической карьере через участие в ролевой игре.

"На третьем курсе я увидел объявление о том, что среди студентов набирается команда для участия в полевой ролевой игре. Мне стало интересно, что это такое, нашел организаторов и принял участие. После этого я начал постоянно посещать такие мероприятия, где познакомился с активистами политических организаций. Как раз с этого и начался мой путь в политику", – отметил он.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев первое образование получал в АлтГУ по направлению "Экономика".

Он поделился опытом, когда вернулся с турнира по тхэквондо с переломом ноги и столкнулся со строгим преподавателем.

"Я тогда уехал на чемпионат России по тхэквондо, занял третье место и вошел в национальную сборную страны – для 2007 года это было большим достижением. На тот момент я, наверное, был первым в крае, кто добился такого результата. Так получилось, что на этом турнире я сломал ногу и прилетел в Барнаул с гипсом. Пришел на пару, преподаватель был строгий, начал спрашивать по пройденному материалу. В силу отсутствия на занятиях ответить я не смог, и поэтому начал оправдываться тем, что был на турнире. На что преподаватель мне сказал: "Всего-то третье место, надо было первое занять". Меня это, конечно, расстроило, я все-таки считал такое достижение большой победой. Но после пары он увидел, что я на костылях, подозвал меня к себе. Мы очень хорошо пообщались, и с тех пор до окончания моего обучения в университете у нас с ним были отличные отношения", – поделился Александр Локтев.

А депутат Дмитрий Беляев напутствовал студентов получать максимум знаний и ставить перед собой цели. Он учился в АлтГТУ по специальности "Информационно-измерительная техника и технологии", а после этого был студентом в РАНХиГС и аспирантом в Алтайского аграрном университете.

"Все полученное образование пригодилось в жизни. Желаю студентам в первую очередь получать от учебы максимум знаний, ставить перед собой цели, достигать их и уверенными шагами двигаться вперед", – сказал депутат.