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С 50-килограммовым тортом и 60 литрами сбитня отметили День студента в АлтГУ

Праздник прошел на площадке перед корпусом "Д"

24 января 2025, 16:20, ИА Амител

День студента в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В преддверии Дня студента в Алтайском государственном университете прошел веселый праздник. 24 января на площадке перед корпусом "Д" выступили творческие коллективы, ректор Сергей Бочаров поздравил студентов и преподавателей с праздником.

Одним из главных событий стало прибытие на санях самой императрицы Елизаветы Петровны. Традиционно гостей угощали огромным пряничным тортом и горячим сбитнем. Как сообщили в пресс-службе вуза, всего было приготовлено 60 литров горячего напитка, а торт был размером 1,2 х 0,8 метра и весом 50 килограммов.

Как прошел праздник – в нашем фоторепортаже.

Барнаул праздники фоторепортажи АлтГУ

Комментарии 4

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гость

19:08:23 24-01-2025

Мне интересно: Почему праздник студентов 25 января а отмечают его 24 января Зачем? Почему бы в субботу не праздновать? Лишь бы не учиться. Учебный процесс заменили праздником..Вот так сплошь и рядом. Кто празднику рад тот празднует заранее)))

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студиозус

22:39:40 24-01-2025

А в белом парке рядом с ректором кто? Я правильно понял, что эта дама-первый проректор?

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Гость

02:35:05 25-01-2025

студиозус (22:39:40 24-01-2025) А в белом парке рядом с ректором кто? Я правильно понял, что... Там в тексте указано: Елизавета Петровна!

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Элен без ребят

06:56:38 27-01-2025

странно, без попов обошлось.

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