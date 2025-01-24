С 50-килограммовым тортом и 60 литрами сбитня отметили День студента в АлтГУ
Праздник прошел на площадке перед корпусом "Д"
24 января 2025, 16:20, ИА Амител
День студента в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В преддверии Дня студента в Алтайском государственном университете прошел веселый праздник. 24 января на площадке перед корпусом "Д" выступили творческие коллективы, ректор Сергей Бочаров поздравил студентов и преподавателей с праздником.
Одним из главных событий стало прибытие на санях самой императрицы Елизаветы Петровны. Традиционно гостей угощали огромным пряничным тортом и горячим сбитнем. Как сообщили в пресс-службе вуза, всего было приготовлено 60 литров горячего напитка, а торт был размером 1,2 х 0,8 метра и весом 50 килограммов.
Как прошел праздник – в нашем фоторепортаже.
19:08:23 24-01-2025
Мне интересно: Почему праздник студентов 25 января а отмечают его 24 января Зачем? Почему бы в субботу не праздновать? Лишь бы не учиться. Учебный процесс заменили праздником..Вот так сплошь и рядом. Кто празднику рад тот празднует заранее)))
22:39:40 24-01-2025
А в белом парке рядом с ректором кто? Я правильно понял, что эта дама-первый проректор?
02:35:05 25-01-2025
студиозус (22:39:40 24-01-2025) А в белом парке рядом с ректором кто? Я правильно понял, что... Там в тексте указано: Елизавета Петровна!
06:56:38 27-01-2025
странно, без попов обошлось.