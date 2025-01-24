С 50-килограммовым тортом и 60 литрами сбитня отметили День студента в АлтГУ

Праздник прошел на площадке перед корпусом "Д"

24 января 2025, 16:20, ИА Амител

День студента в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В преддверии Дня студента в Алтайском государственном университете прошел веселый праздник. 24 января на площадке перед корпусом "Д" выступили творческие коллективы, ректор Сергей Бочаров поздравил студентов и преподавателей с праздником.

Одним из главных событий стало прибытие на санях самой императрицы Елизаветы Петровны. Традиционно гостей угощали огромным пряничным тортом и горячим сбитнем. Как сообщили в пресс-службе вуза, всего было приготовлено 60 литров горячего напитка, а торт был размером 1,2 х 0,8 метра и весом 50 килограммов.

Как прошел праздник – в нашем фоторепортаже.