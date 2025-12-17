Это рекорд. На Алтае в 2025 году нашли уже 27-й очаг бешенства
На этот раз очагом стало подсобное хозяйство в Чарышском районе
17 декабря 2025, 13:40, ИА Амител
Новый очаг бешенства выявили в Алтайском крае – в селе Березовка Чарышского района. Соответствующая информация опубликована в документе на официальном портале правовой информации.
«Определить эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 35, кв. 1», – говорится в указе губернатора об установлении карантина.
В селе будут проведены ограничительные мероприятия, которые продлятся 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и уничтожения последнего трупа подхватившей инфекцию особи.
Как пишет "Толк", это уже 27-й случай бешенства в регионе в 2025 году. Этот год побил все рекорды по количеству выявленных очагов заболевания. Специалисты считают, что это связано с массовым нашествием лисиц, которых стали чаще встречать в населенных пунктах. Причиной может быть как расширяющаяся застройка, так и низкий интерес к добыче этого вида животных.
Напомним, в прошлый раз очаг бешенства обнаружили в Благовещенском районе. А еще ранее – в барнаульском поселке Бельмесево и в Покровке Первомайского района.
13:55:38 17-12-2025
Рекорды, которые мы заслужили, чо. Животин от бешенства прививать не пробовали?
14:31:21 17-12-2025
Гость (13:55:38 17-12-2025) Рекорды, которые мы заслужили, чо. Животин от бешенства прив... Диких лис?
14:31:42 17-12-2025
Гость (13:55:38 17-12-2025) Рекорды, которые мы заслужили, чо. Животин от бешенства прив... Изучи новости за текущий год. Для людей вакцин нет под рукой в большинстве регионов
15:36:18 17-12-2025
Гость (14:31:42 17-12-2025) Изучи новости за текущий год. Для людей вакцин нет под рукой... Надо же... И кто это сделал, и что это у нас случилось? Импортозамещение ж нам только на пользу. Так-то да, я в курсе, что у нас не только новые вакцины не собираются производить, которые планировали включить в нац. календарь, но потом что-то пошло не так (интересно, что), но и тех, которые в календаре уже есть, тоже в наличии не бывает. Но вот для животных вакцины от бешенства вроде пока не дефицит.
14:38:06 17-12-2025
Гость (13:55:38 17-12-2025) Рекорды, которые мы заслужили, чо. Животин от бешенства прив... За лисами по лесу ты бегать будешь?
15:33:47 17-12-2025
Гость (14:38:06 17-12-2025) За лисами по лесу ты бегать будешь?... По лесу приманки с вакцинами разбрасывают, это раз. Для диких животных. Два - я вообще-то о домашних пишу. Которых можно привить, но хозяева на это забивают.
16:18:11 17-12-2025
Гость (15:33:47 17-12-2025) По лесу приманки с вакцинами разбрасывают, это раз. Для дики... Нет приманок с вакциной от бешенства- это три. Специалисты считают, что это связано с массовым нашествием лисиц, которых стали чаще встречать в населенных пунктах. Из текста статьи если что, надо читать не только заголовки- это четыре. Короче, гуляй, Вася!
16:44:58 17-12-2025
Гость (16:18:11 17-12-2025) Нет приманок с вакциной от бешенства- это три. Специалисты ... Ну раньше были приманки, а сейчас нет. Может, в консерватории что подправить?.. И да, если б домашние животные были от бешенства привиты, глядишь, и нашествие лис было бы не так страшно, нет? А то вон у нас уже в центре города Барнаула собачка домашняя от бешенства померла, и вот явно ж там хозяева никакими прививками для животины не озаботились. Тоже лисы виноваты? Или все-таки хозы безбашенные?
16:48:14 17-12-2025
Гость (16:44:58 17-12-2025) Ну раньше были приманки, а сейчас нет. Может, в консерватори... Существовали. Смертельные, одноразовые. Ну у нас сейчас гуманизм процветает, а лечебных приманок от бешенства -увы- не существует. Только мементо мори!
16:50:45 17-12-2025
Гость (16:44:58 17-12-2025) Ну раньше были приманки, а сейчас нет. Может, в консерватори... Ну так лисы в этом году фиксировались по всему городу- на Приречной, на бывшем речном, в нагорном парке, в ленточном бору и тд и тп.
17:07:31 17-12-2025
Отстреливать надо, не размазывать сопли по экрану.