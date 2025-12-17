Это рекорд. На Алтае в 2025 году нашли уже 27-й очаг бешенства

На этот раз очагом стало подсобное хозяйство в Чарышском районе

17 декабря 2025, 13:40, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Новый очаг бешенства выявили в Алтайском крае – в селе Березовка Чарышского района. Соответствующая информация опубликована в документе на официальном портале правовой информации.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 35, кв. 1», – говорится в указе губернатора об установлении карантина.

В селе будут проведены ограничительные мероприятия, которые продлятся 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и уничтожения последнего трупа подхватившей инфекцию особи.

Как пишет "Толк", это уже 27-й случай бешенства в регионе в 2025 году. Этот год побил все рекорды по количеству выявленных очагов заболевания. Специалисты считают, что это связано с массовым нашествием лисиц, которых стали чаще встречать в населенных пунктах. Причиной может быть как расширяющаяся застройка, так и низкий интерес к добыче этого вида животных.

Напомним, в прошлый раз очаг бешенства обнаружили в Благовещенском районе. А еще ранее – в барнаульском поселке Бельмесево и в Покровке Первомайского района.