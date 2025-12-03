"Сейчас в машину прыгнет!" Лиса вышла к людям в новосибирской "Чистой Слободе"
С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты
03 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
"Сейчас в машину прыгнет!" – такую реакцию вызвала у местных жителей лиса, которая внезапно появилась во дворе новосибирского жилого комплекса "Чистая Слобода", пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Животное спокойно вышло к людям, но те, похоже, не испугались. Очевидцы сидели в автомобиле и наблюдали, надеясь, что рыжая гостья подойдет поближе. Однако лиса, недолго задержавшись, развернулась и уверенно потопала дальше по своим делам.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители нередко видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.
23:58:39 03-12-2025
Каждая четвёртая лиса в Алтайском крае инфицирована вирусом бешенства...
10:13:16 04-12-2025
Гость (23:58:39 03-12-2025) Каждая четвёртая лиса в Алтайском крае инфицирована вирусом ...
откуда статистика?
12:46:56 04-12-2025
Гость (10:13:16 04-12-2025) откуда статистика?... От природнадзора.