НОВОСТИОбщество

"Сейчас в машину прыгнет!" Лиса вышла к людям в новосибирской "Чистой Слободе"

С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты

03 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

"Сейчас в машину прыгнет!" – такую реакцию вызвала у местных жителей лиса, которая внезапно появилась во дворе новосибирского жилого комплекса "Чистая Слобода", пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Животное спокойно вышло к людям, но те, похоже, не испугались. Очевидцы сидели в автомобиле и наблюдали, надеясь, что рыжая гостья подойдет поближе. Однако лиса, недолго задержавшись, развернулась и уверенно потопала дальше по своим делам.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители нередко видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.

Лиса в Нагорном парке / Кадр из видео:

В Нагорном парке шустрая лиса охотилась за кошкой, а поймала мышку. Видео

С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты
НОВОСТИОбщество

Новосибирская область дикие животные видео

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:58:39 03-12-2025

Каждая четвёртая лиса в Алтайском крае инфицирована вирусом бешенства...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:16 04-12-2025

Гость (23:58:39 03-12-2025) Каждая четвёртая лиса в Алтайском крае инфицирована вирусом ...
откуда статистика?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:56 04-12-2025

Гость (10:13:16 04-12-2025) откуда статистика?... От природнадзора.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров