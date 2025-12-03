"Сейчас в машину прыгнет!" Лиса вышла к людям в новосибирской "Чистой Слободе"

С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты

03 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

"Сейчас в машину прыгнет!" – такую реакцию вызвала у местных жителей лиса, которая внезапно появилась во дворе новосибирского жилого комплекса "Чистая Слобода", пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Животное спокойно вышло к людям, но те, похоже, не испугались. Очевидцы сидели в автомобиле и наблюдали, надеясь, что рыжая гостья подойдет поближе. Однако лиса, недолго задержавшись, развернулась и уверенно потопала дальше по своим делам.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители нередко видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.