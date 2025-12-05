"Опасности не обнаружено". В МВД прокомментировали оцепление у бизнес-центра в Барнауле
Правоохранительные органы отреагировали на сообщения о подозрительных кошельках, лежащих на снегу
05 декабря 2025, 16:28, ИА Амител
Кошельки, оставленные неизвестным человеком возле бизнес-центра "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109, не представляли никакой опасности. Об этом amic.ru сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
«Правоохранительные органы выехали, все проверили, опасности не обнаружено», – рассказали в ведомстве.
Напомним, примерно в 11:30 утра неизвестный выбросил два кошелька яркого цвета и скрылся: один – у крыльца бизнес-центра, второй – возле входа в ресторан "Иероглиф". Очевидцы сообщили в МВД.
«До приезда полиции люди на улице предупреждали прохожих, чтобы они не подходили близко и ни в коем случае не поднимали кошельки», – отметил корреспондент amic.ru.
На место прибыли правоохранители со специальным роботом-сапером. Amic.ru показал, как радиоуправляемый комплекс, используемый для проведения взрывотехнических работ, осматривал подозрительные предметы.
16:50:42 05-12-2025
как этому противостоять? можете оперативно рассылкой МЧС по мобильникам сообщить чтоб не поднимали и дети чтобы знали тоже -в школах сообщить?