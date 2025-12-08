"До сих пор колотит". В Бийске экстренно эвакуировали людей из автовокзала

По словам читательницы, всех пассажиров вывели через аварийный выход

В Бийске в понедельник днем, 8 декабря, экстренно эвакуировали всех посетителей и пассажиров из автовокзала, рассказала читательница amic.ru.

«Объявили по громкой связи, что в связи с возникновением ЧС необходимо покинуть здание автовокзала. Оказывается, что это страшно и ужасно, даже если ложная тревога. До сих пор колотит», – отметила наша читательница.

По ее словам, всех вывели через аварийный выход. После этого пассажирам сказали идти на площадь, которая перед вокзалом, где их и забрал автобус по расписанию.

Как сообщили amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю, соответствующая информация к ним не поступала на момент публикации новости.

