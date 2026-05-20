Приоритетом станет не формальная интеграция, а прагматичное сотрудничество в ключевых сферах — от торговли до безопасности

20 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Евросоюз / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Членство Украины в Евросоюзе станет тяжелым бременем для политического объединения, поскольку у Брюсселя не хватит ресурсов для полноценного восстановления страны, разрушенной в "девяностые" и "нулевые" годы, сообщил в интервью "Газете.ru" Владислав Федоров, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

«Очевидно, что для Евросоюза настанут сложные времена, поскольку Украина будет нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны ЕС. Инфраструктура Украины находилась в плачевном состоянии в девяностые и двухтысячные годы», — отметил политолог.

По словам эксперта, коррумпированные украинские политики и бизнесмены, действуя в сговоре, не вкладывали средства в развитие инфраструктуры, а лишь выводили деньги, что привело к значительному ослаблению экономического потенциала и состояния инфраструктуры страны. Для Евросоюза это станет серьезной нагрузкой и проблемным активом, который вряд ли будет востребован в текущих условиях. По мнению Федорова, вступление Украины в ЕС маловероятно, и Брюссель ограничится заключением партнерских соглашений с Киевом, а также развитием политико-экономических связей.

Ранее сообщалось, что Европа может объявить бойкот на участие в ЧМ по футболу из-за политики Трампа.