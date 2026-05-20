Евросоюз рискует войти в "тяжелые времена" из-за поддержки Украины
Приоритетом станет не формальная интеграция, а прагматичное сотрудничество в ключевых сферах — от торговли до безопасности
20 мая 2026, 19:02, ИА Амител
Членство Украины в Евросоюзе станет тяжелым бременем для политического объединения, поскольку у Брюсселя не хватит ресурсов для полноценного восстановления страны, разрушенной в "девяностые" и "нулевые" годы, сообщил в интервью "Газете.ru" Владислав Федоров, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.
«Очевидно, что для Евросоюза настанут сложные времена, поскольку Украина будет нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны ЕС. Инфраструктура Украины находилась в плачевном состоянии в девяностые и двухтысячные годы», — отметил политолог.
По словам эксперта, коррумпированные украинские политики и бизнесмены, действуя в сговоре, не вкладывали средства в развитие инфраструктуры, а лишь выводили деньги, что привело к значительному ослаблению экономического потенциала и состояния инфраструктуры страны. Для Евросоюза это станет серьезной нагрузкой и проблемным активом, который вряд ли будет востребован в текущих условиях. По мнению Федорова, вступление Украины в ЕС маловероятно, и Брюссель ограничится заключением партнерских соглашений с Киевом, а также развитием политико-экономических связей.
Ранее сообщалось, что Европа может объявить бойкот на участие в ЧМ по футболу из-за политики Трампа.
19:03:07 20-05-2026
Владислав Федоров фигни не скажет
09:20:32 21-05-2026
Гость (19:03:07 20-05-2026) Владислав Федоров фигни не скажет... Федоров, иллюзией обволакивает россиян, а мы двадцать шесть лет не по ГОСТовским унитазам взграмождались.
20:29:05 20-05-2026
Уже 4 года Евросоюз все входит и входит в тяжелые времена, и никак не войдет. А вот у нас кот на совершенно противоположное, к сожалению
07:30:06 21-05-2026
Вы бы за себя переживали. Изболелась у них душа что там с Евросоюзом будет. С ним всё нормально будет а вот Россия судя по всему будет в очередной раз в унитаз смыта действиями собственных властей.
08:47:44 21-05-2026
не хватит ресурсов для полноценного восстановления страны --- еще неизвестно как закончится, может проблемы будут совсем другие
14:13:03 21-05-2026
в статье имеется в виду что если ЕС станет тыловым придатком украины и войдет в конфликт в европе будут жить как в киеве - забудут про свет и ходить по большому будут в кошачьи лотки