ЕС утвердил стратегию полного отказа от российского трубопроводного газа

Брюссель намерен представить и план отказа от российской нефти

26 января 2026, 18:15, ИА Амител

Газовая плита / Фото: pxhere.com

Совет Евросоюза официально утвердил стратегию полного отказа от российского трубопроводного газа. Соответствующее решение поддержали все 27 стран, сообщает "Интерфакс".

Согласно плану, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) будет запрещен с начала 2027 года. Поставки трубопроводного газа будут прекращены поэтапно и окончательно остановятся осенью 2027 года.

Для обеспечения энергетической безопасности ЕС планирует внедрить усиленный мониторинг поставок и ускорить их диверсификацию. Кроме того, Еврокомиссия намерена к концу 2027 года представить законопроект о полном отказе от импорта российской нефти. Это станет следующим шагом в реализации стратегии энергетической независимости объединения.