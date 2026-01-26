ЕС утвердил стратегию полного отказа от российского трубопроводного газа
Брюссель намерен представить и план отказа от российской нефти
26 января 2026, 18:15, ИА Амител
Совет Евросоюза официально утвердил стратегию полного отказа от российского трубопроводного газа. Соответствующее решение поддержали все 27 стран, сообщает "Интерфакс".
Согласно плану, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) будет запрещен с начала 2027 года. Поставки трубопроводного газа будут прекращены поэтапно и окончательно остановятся осенью 2027 года.
Для обеспечения энергетической безопасности ЕС планирует внедрить усиленный мониторинг поставок и ускорить их диверсификацию. Кроме того, Еврокомиссия намерена к концу 2027 года представить законопроект о полном отказе от импорта российской нефти. Это станет следующим шагом в реализации стратегии энергетической независимости объединения.
честно говоря, мне непонятно, почему столько суеты вокруг отказа газа. Ну отказались и ладно. Газ идёт на восток. Забыли вообще о западе.