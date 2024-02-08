Во второй раз в истории России на выборах президента будет четыре кандидата
Столько же претендентов на пост главы государства было только в 2008 году
08 февраля 2024, 17:40, ИА Амител
На выборах президента России – 2024 во второй раз в истории страны будет четыре кандидата. Столько же строчек в бюллетене было только один раз – в 2008 году.
В 2024-м в выборах президента будут участвовать президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).
По шесть кандидатов было на выборах президента РСФСР в 1991 году и президента России – в 1996-м, 2000-м, 2004-м и в 2018-м. Пять кандидатов боролись за пост президента в 2012 году. В 2008-м было столько же кандидатов – четыре человека.
Напомним, что на выборах 2024 года кандидатов могло быть и больше. Так, ЦИК не допустила до выборов Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России"). В их подписях нашли большое количество брака.
Нужное число подписей не собрали блогеры-самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев. Также с выборов в пользу действующего президента снялись Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
18:03:17 08-02-2024
Ну что, кто из 4 достоин ?
18:07:57 08-02-2024
Скоро будет один.)
19:44:03 08-02-2024
До выборов победитель известен.
23:43:31 08-02-2024
Гость (19:44:03 08-02-2024) До выборов победитель известен. .. День сурка, если бы Надеждина допустили, хоть какая-то движуха была.
22:06:14 08-02-2024
А в пятый раз победит один и тот-же ...
06:06:00 09-02-2024
А выбирать не из кого 🤷♂️