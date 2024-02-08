Во второй раз в истории России на выборах президента будет четыре кандидата

Столько же претендентов на пост главы государства было только в 2008 году

08 февраля 2024, 17:40, ИА Амител

Выборы президента России – 2024/ Фото: Екатерина Смолихина

На выборах президента России – 2024 во второй раз в истории страны будет четыре кандидата. Столько же строчек в бюллетене было только один раз – в 2008 году.

В 2024-м в выборах президента будут участвовать президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).

По шесть кандидатов было на выборах президента РСФСР в 1991 году и президента России – в 1996-м, 2000-м, 2004-м и в 2018-м. Пять кандидатов боролись за пост президента в 2012 году. В 2008-м было столько же кандидатов – четыре человека.

Напомним, что на выборах 2024 года кандидатов могло быть и больше. Так, ЦИК не допустила до выборов Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России"). В их подписях нашли большое количество брака.

Нужное число подписей не собрали блогеры-самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев. Также с выборов в пользу действующего президента снялись Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).