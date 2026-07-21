ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка из-за цен

По вопросу стоимости горючего обратились в нескольких регионах

21 июля 2026, 18:40, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за рынком нефтепродуктов. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства, всего возбуждено 15 дел и выдано 38 предупреждений крупным нефтяным компаниям и независимым трейдерам.

«ФАС проверяет цены в мелкооптовом сегменте рынка у компаний, которые продают топливо независимым АЗС и аграриям», — пишет издание.

Управление ФАС по Удмуртской Республике выявило нарушение закона о защите конкуренции в действиях компании "Петросервис". Фирму подозревают в необоснованном изменении стоимости дизельного топлива для аграриев.

В Липецкой и Новосибирской областях, а также в Республике Коми местные сельхозпроизводители обратились в ведомство с жалобами на рост цен на дизель. Обращения находятся на контроле территориальных подразделений.