Фельдшера скорой помощи наградили за спасение косуль в Новосибирской области

Благодарность была вручена на торжественном мероприятии

29 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Фото: Минздрав Новосибирской области

Фельдшер скорой помощи Карасукской центральной районной больницы Дмитрий Остапенко получил благодарственное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области за участие в многодневной операции по спасению мигрирующих животных. О награждении сообщили в региональном Минздраве.

Благодарность была вручена на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню спасателя Российской Федерации, и стала признанием вклада Остапенко в сохранение популяции косуль на территории Карасукского округа.

Как стало известно, в конце ноября сотни косуль, мигрировавших из Алтайского края, оказались в ледяной ловушке на замерзших озерах Карасукского района. Животные не могли выбраться самостоятельно из-за скользкой кромки льда и нуждались в срочной помощи.

«О сложившейся ситуации Дмитрию Остапенко сообщил его отец, работающий егерем в Калиновском охотничьем обществе. Фельдшер вместе с группой друзей в течение нескольких дней проводил спасательную операцию на озерах Шкалово и Красном. Косуль выносили на руках, использовали рыболовные сани и другие подручные средства для эвакуации животных с опасных участков», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что и в свободное от работы время, которого у сотрудника скорой помощи немного, Дмитрий Остапенко продолжает помогать дикой природе. Вместе с друзьями он поддерживает подопечных охотхозяйства в зимний период, занимаясь изготовлением кормушек, заготовкой солонцов и веников для подкормки лесных животных.