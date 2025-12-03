"Козочка, ты же не будешь кусать?" Рыбаки из Новосибирска спасли косуль из ледяной ловушки

Многие животные застряли на Черном озере

03 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

В Карасукском районе Новосибирской области стадо косуль во время миграции попало в ловушку. Температура воздуха в регионе поднялась выше нуля, пошел дождь, и лед на озерах стал гладким как стекло, рассказали очевидцы ngs.ru.

Многие животные застряли на Черном озере – рыбаку Илье Зайцеву об этом рассказали знакомые железнодорожники. Он вместе с товарищем Евгением отправился посмотреть на миграцию и начал спасать животных.

Мужчины сначала выносили животных на себе, затем вернулись с санями. Илья снимал происходящее и уговаривал животных не сопротивляться, так как желает им только добра. Однако ему попадались и уже погибшие косули. Видео он поделился на своем канале SibKast на YouTube.

Спасать косуль – дело непростое, рассказывает Илья в видео. Они лягаются, кусаются, пытаются убежать и не благодарят своих спасителей.

Amic.ru Илья рассказал, что вместе с другом они вывезли порядка 30 косуль, потом сбились со счета.

«Товарищ со спиной слег, уколы делали, я вроде бодрый. Сначала носили на руках, потом привезли сани, с 10 утра до 15 часов занимались этим самым делом».

Всего в Новосибирской области спасли три сотни косуль, которые оказались на льду замерзшего озера и не могли самостоятельно передвигаться, сообщили в региональном Минприроды.

«В минувшие выходные на замерзшем озере в Карасукском районе была проведена сложная и масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер», – рассказали в министерстве.

Видео, снятые рыбаком от первого лица, завирусились с соцсетях. Пользователи пишут восторженные комментарии мужчинам, которые не бросили животных в беде.

