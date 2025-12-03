"Козочка, ты же не будешь кусать?" Рыбаки из Новосибирска спасли косуль из ледяной ловушки
Многие животные застряли на Черном озере
03 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
В Карасукском районе Новосибирской области стадо косуль во время миграции попало в ловушку. Температура воздуха в регионе поднялась выше нуля, пошел дождь, и лед на озерах стал гладким как стекло, рассказали очевидцы ngs.ru.
Многие животные застряли на Черном озере – рыбаку Илье Зайцеву об этом рассказали знакомые железнодорожники. Он вместе с товарищем Евгением отправился посмотреть на миграцию и начал спасать животных.
Мужчины сначала выносили животных на себе, затем вернулись с санями. Илья снимал происходящее и уговаривал животных не сопротивляться, так как желает им только добра. Однако ему попадались и уже погибшие косули. Видео он поделился на своем канале SibKast на YouTube.
Спасать косуль – дело непростое, рассказывает Илья в видео. Они лягаются, кусаются, пытаются убежать и не благодарят своих спасителей.
Amic.ru Илья рассказал, что вместе с другом они вывезли порядка 30 косуль, потом сбились со счета.
«Товарищ со спиной слег, уколы делали, я вроде бодрый. Сначала носили на руках, потом привезли сани, с 10 утра до 15 часов занимались этим самым делом».
Всего в Новосибирской области спасли три сотни косуль, которые оказались на льду замерзшего озера и не могли самостоятельно передвигаться, сообщили в региональном Минприроды.
«В минувшие выходные на замерзшем озере в Карасукском районе была проведена сложная и масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер», – рассказали в министерстве.
Видео, снятые рыбаком от первого лица, завирусились с соцсетях. Пользователи пишут восторженные комментарии мужчинам, которые не бросили животных в беде.
Ранее в Алтайском заповеднике фотоловушка зафиксировала редкий момент охоты: рысь, крадущаяся по следу кабарги, попала в объектив камеры буквально за секунды до атаки.
23:18:05 03-12-2025
Молодцы
08:52:04 04-12-2025
А где все наши доблестные природоохранники,которые по долгу службы должны заниматься этим делом?Почему это интересует только неравнодушных людей?Давайте выходите из кабинетов и отрабатывайте свои немалые оклады.
11:24:19 04-12-2025
Мужикам респект!