"Это могучий зверь". Лесники показали, какие метки оставляет лось впечатляющих размеров

Особое лакомство – кора осины, которую животное поразительной ловкостью соскабливает с деревьев

05 декабря 2025, 17:22, ИА Амител

В лесах Омской области на осинах появились странные следы. Как пояснили в Управлении по охране животного мира, эти узоры оставили лоси, которые полакомились корой деревьев, пишет "Om1 Омск".

«Этот могучий зверь, чьи размеры впечатляют (до 2,5 метра в холке и 600 кг веса). Несмотря на свою мощь, является убежденным вегетарианцем. Летом его меню поражает разнообразием: сочные листья, ветки, трава, грибы и ягоды. Особое лакомство – кора осины, которую лось с поразительной ловкостью соскабливает с деревьев своими крепкими зубами, словно резцом», – отметили в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай сняли на видео медведя, который дремлющим взглядом следил за беспилотником. А в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга.