Семейство уточек и ондатр. Как выглядит сейчас озеро на улице Гущина в Барнауле, которое залили фекалиями, а потом очистили

Дикие утки и ондатры живут в безымянном озере на улице Гущина в Барнауле. После того как его берега очистили от мусора, который набросали туда местные жители, оно превратилось в «сказочно красивое место», отмечают горожане. Дети, да и взрослые тоже, с умилением наблюдают за многочисленными семействами уток с птенцами, а из воды, не пугаясь людей, выныривают ондатры.

И даже рыбаки приходят ловить рыбу. Правда, на вопрос, насколько удачный улов, отмалчиваются.

Особенно удивительно, что такой уголок дикой природы находится совсем рядом с новостройками.

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Между тем совсем недавно ситуация на озере была плачевная. В январе 2022 года произошла коммунальная авария и его залило зловонными водами. На место выехали коммунальщики со спецтехникой, но их работы усложняла серьёзная просадка грунта.

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Весной местные жители обвинили коммунальщиков в том, что озеру грозит экологическая катастрофа. Корреспондент amic.ru съездил на место и выяснил, что катастрофа озеру действительно грозит, но по вине тех самых местных жителей, которые превратили озеро в большую свалку. Весной 2022 года активисты организовали несколько субботников. Только 27 мая было вывезено около 500 мешков мусора после экосубботника, который провели по инициативе «Росводоканала Барнаул». К акции присоединились Российское экологическое общество, администрация Ленинского района, администрация города Барнаула, Общероссийский народный фронт, народная дружина и неравнодушные жильцы соседних домов, волонтёры.

Впрочем, недавно барнаульцы опубликовали фото новой свалки, которую недалеко от озера успели организовать местные жители.