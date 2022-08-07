Душевные посиделки, вкусная еда и танцы. Как прошёл 30-й фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки»

Фото: Алина Богомолова

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки» в 30-й раз прошёл в Алтайском крае. С 4 по 7 августа родина знаменитого актера и «народного губернатора» Михаила Евдокимова — поселок Верх-Обский Бийского района встречал сотни гостей.

Особенностью этого года стала секция «С лёгким паром!», в которой устроили посиделки друзья Евдокимова. Здесь же проводили различные мастер-классы (например, по вязке банных веников) и тематические выставки.

Гостей фестиваля угощали шашлыком и пловом. А мемориальный музей им. Михаила Евдокимова проводил для гостей праздника экскурсии.

Вечером 6 августа на стадионе «Старт» прошел большой гала-концерт, на котором выступили 26 коллективов со всей России. Выступающих на этом концерте отбирало жюри. А всего в этом году в фестивале приняли участие более 150 коллективов и исполнителей из Алтайского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новосибирской, Омской, Свердловской Тульской областей и других регионов.

Почетными гостями праздника были вдова Михаила Сергеевича Евдокимова, Галина Николаевна и губернатор края Виктор Томенко. Глава региона поблагодарил Галину Евдокимову за внимание и личную поддержку фестиваля.

Кроме того, по решению жителей района заслуженному артисту Российской Федерации Михаилу Евдокимову присвоено звание «Почётный гражданин Смоленского района» (посмертно). Диплом о присвоении звания вручили Галине Евдокимовой. Отметим, 7 августа 2022 года исполнилось 17 лет со дня гибели Михаила Евдокимова.

Как прошёл заключительный день фестиваля, смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, фестиваль «Земляки» проводится в Алтайском крае с 1992 года. Его основал еще сам Михаил Евдокимов. И вначале это был культурно-спортивный праздник «Кубок Евдокимова». Однако за прошедшие годы, он перерос во Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта.