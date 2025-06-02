НОВОСТИОбщество

Где на Алтае зарплата в два-три раза выше рынка? Самые доходные специализации

Например, сварщику работодатели готовы платить больше, чем автомеханику

02 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае работодатели в среднем предлагают соискателям 57,8 тыс. рублей – это
медиана зарплатного предложения на данный момент. Однако в ряде случаев работникам готовы платить в два и даже в три раза больше – в этот список входят 15 специализаций, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Самую высокую заработную плату в Алтайском крае работодатели предлагают прорабам и мастерам СМР – медиана составляет 150 тысяч рублей, что в 2,6 раза больше, чем в целом по рынку.

На втором месте – геодезисты, им предлагают 147,5 тыс. рублей (в 2,6 раза больше общей рыночной медианы), на третьем – курьеры с зарплатой 134,1 тыс. рублей (в 2,3 раза больше), на четвертом – монтажники, которым готовы платить 125,1 тыс. рублей (в 2,2 раза больше).

Кому еще предлагают зарплаты выше рыночной медианы:

  • руководителю отдела продаж – 102,5 тыс. рублей (в 1,8 раза больше);
  • машинисту – 102,4 тыс. рублей (в 1,8 раза);
  • программисту, разработчику, начальнику производства, руководитель проектов – по 100 тыс. рублей (в 1,7 раза);
  • сварщику – 99,4 тыс. рублей (в 1,7 раза);
  • инженеру ПТО, инженеру-сметчику – 98,9 тыс. рублей (в 1,7 раза);
  • агенту по недвижимости – 85,6 тыс. рублей (в 1,5 раза);
  • инженеру ПНР – 81,0 тыс. рублей (в 1,4 раза);
  • механику – 80,4 тыс. рублей (в 1,4 раза);
  • автослесарю и автомеханику – 80 тыс. рублей (в 1,4 раза).

"Наиболее низкие заработные платы сегодня предлагают дворникам (30 тыс. рублей), воспитателям и няням (32,3 тыс. рублей), уборщикам (32,7 тыс. рублей), делопроизводителям и архивариусам (37,3 тыс. рублей)", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае составила более 56,5 тысячи рублей, а в целом по России – превысила 91 тысячу рублей.

Подросток убирает улицу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Статистика Работа зарплаты

Комментарии 16

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Musik

12:34:18 02-06-2025

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2024 года составила 87 952 рубля"

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Гость

12:34:43 02-06-2025

Ещё охранники меньше дворников получают. У них 24 т.руб.

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Гость

12:56:16 02-06-2025

Гость (12:34:43 02-06-2025) Ещё охранники меньше дворников получают. У них 24 т.руб.... Сосед по подъезду, парнишка головой чуток в детстве (почти нормальный), работает дворником в УК за 11750 руб... Плюс убирает около одного магазина, летом они ему плятят 1000 руб в месяц, зимой 1500.
Обижают...

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Элен без ребят

13:56:00 02-06-2025

Гость (12:56:16 02-06-2025) Сосед по подъезду, парнишка головой чуток в детстве (почти н... это очень мало. наши дворники в центре с каждого нежилого берут от 3 до 7 тыс. конкретно наш дворник убирает точно больше 15 помещений, но он прям целый день работает. в снегопады не успевает ко всем, но других дворников не пьющих просто не найти.

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Гость

13:02:11 02-06-2025

А где, и на каком месте, специалисты в дипломе об образованиии у которого написано врач?????

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Гость

14:32:33 02-06-2025

Гость (13:02:11 02-06-2025) А где, и на каком месте, специалисты в дипломе об образов... врачи, которые зашибают, НИКОГДА не раскроют официально свои доходы. Просто верь. Богатых докторов ДОФИГА

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Гость

13:02:18 02-06-2025

Ещё есть библиотекари, уборщицы, учителя, кочегары, санитарки и многие другие, которые портят всю картину по зарплате в крае.

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Элен без ребят

13:57:38 02-06-2025

Гость (13:02:18 02-06-2025) Ещё есть библиотекари, уборщицы, учителя, кочегары, санитарк... продавцы, почтальоны, сотрудники пвз, воспитатели...

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Гость

13:03:31 02-06-2025

Интересно почему в АК зарплаты в два раза ниже, чем в России?

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Гость

19:52:33 02-06-2025

Гость (13:03:31 02-06-2025) Интересно почему в АК зарплаты в два раза ниже, чем в России... Ничего, сейчас турбизнес поднимется, у них зарплаты скакнут вверх и средняя по Алтайском краю повысится..... Только не всем от этого лучше станет.

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гость

14:55:13 02-06-2025

Все профессии нужны, все профессии важны. Все должны получать достойную ЗП.

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Гость

16:48:24 02-06-2025

Скоро дворники и уборщицы будут получат достойную зп, потому что их просто нету, не зря им раньше квартиры давали и эти работники этого заслуживают.

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Гость

18:44:13 02-06-2025

Знакомая работает воспитателем за 20 т. рублей

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Иван

12:28:24 03-06-2025

МЧС 32 т.р. на руки уже не дворники, но еще не воспитатели! 🤔

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Гость

13:08:11 03-06-2025

И ни слова про учмтелей, врачей, научных работников.

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Гость

09:11:20 07-06-2025

Гость (13:02:11 02-06-2025) А где, и на каком месте, специалисты в дипломе об образов... 24 по тарифу у врача без категории

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