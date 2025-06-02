Например, сварщику работодатели готовы платить больше, чем автомеханику

02 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае работодатели в среднем предлагают соискателям 57,8 тыс. рублей – это

медиана зарплатного предложения на данный момент. Однако в ряде случаев работникам готовы платить в два и даже в три раза больше – в этот список входят 15 специализаций, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Самую высокую заработную плату в Алтайском крае работодатели предлагают прорабам и мастерам СМР – медиана составляет 150 тысяч рублей, что в 2,6 раза больше, чем в целом по рынку.

На втором месте – геодезисты, им предлагают 147,5 тыс. рублей (в 2,6 раза больше общей рыночной медианы), на третьем – курьеры с зарплатой 134,1 тыс. рублей (в 2,3 раза больше), на четвертом – монтажники, которым готовы платить 125,1 тыс. рублей (в 2,2 раза больше).

Кому еще предлагают зарплаты выше рыночной медианы:

руководителю отдела продаж – 102,5 тыс. рублей (в 1,8 раза больше);

машинисту – 102,4 тыс. рублей (в 1,8 раза);

программисту, разработчику, начальнику производства, руководитель проектов – по 100 тыс. рублей (в 1,7 раза);

сварщику – 99,4 тыс. рублей (в 1,7 раза);

инженеру ПТО, инженеру-сметчику – 98,9 тыс. рублей (в 1,7 раза);

агенту по недвижимости – 85,6 тыс. рублей (в 1,5 раза);

инженеру ПНР – 81,0 тыс. рублей (в 1,4 раза);

механику – 80,4 тыс. рублей (в 1,4 раза);

автослесарю и автомеханику – 80 тыс. рублей (в 1,4 раза).

"Наиболее низкие заработные платы сегодня предлагают дворникам (30 тыс. рублей), воспитателям и няням (32,3 тыс. рублей), уборщикам (32,7 тыс. рублей), делопроизводителям и архивариусам (37,3 тыс. рублей)", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае составила более 56,5 тысячи рублей, а в целом по России – превысила 91 тысячу рублей.