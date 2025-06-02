Где на Алтае зарплата в два-три раза выше рынка? Самые доходные специализации
Например, сварщику работодатели готовы платить больше, чем автомеханику
02 июня 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае работодатели в среднем предлагают соискателям 57,8 тыс. рублей – это
медиана зарплатного предложения на данный момент. Однако в ряде случаев работникам готовы платить в два и даже в три раза больше – в этот список входят 15 специализаций, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"Самую высокую заработную плату в Алтайском крае работодатели предлагают прорабам и мастерам СМР – медиана составляет 150 тысяч рублей, что в 2,6 раза больше, чем в целом по рынку.
На втором месте – геодезисты, им предлагают 147,5 тыс. рублей (в 2,6 раза больше общей рыночной медианы), на третьем – курьеры с зарплатой 134,1 тыс. рублей (в 2,3 раза больше), на четвертом – монтажники, которым готовы платить 125,1 тыс. рублей (в 2,2 раза больше).
Кому еще предлагают зарплаты выше рыночной медианы:
- руководителю отдела продаж – 102,5 тыс. рублей (в 1,8 раза больше);
- машинисту – 102,4 тыс. рублей (в 1,8 раза);
- программисту, разработчику, начальнику производства, руководитель проектов – по 100 тыс. рублей (в 1,7 раза);
- сварщику – 99,4 тыс. рублей (в 1,7 раза);
- инженеру ПТО, инженеру-сметчику – 98,9 тыс. рублей (в 1,7 раза);
- агенту по недвижимости – 85,6 тыс. рублей (в 1,5 раза);
- инженеру ПНР – 81,0 тыс. рублей (в 1,4 раза);
- механику – 80,4 тыс. рублей (в 1,4 раза);
- автослесарю и автомеханику – 80 тыс. рублей (в 1,4 раза).
"Наиболее низкие заработные платы сегодня предлагают дворникам (30 тыс. рублей), воспитателям и няням (32,3 тыс. рублей), уборщикам (32,7 тыс. рублей), делопроизводителям и архивариусам (37,3 тыс. рублей)", – отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае составила более 56,5 тысячи рублей, а в целом по России – превысила 91 тысячу рублей.
12:34:18 02-06-2025
"Средняя номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2024 года составила 87 952 рубля"
12:34:43 02-06-2025
Ещё охранники меньше дворников получают. У них 24 т.руб.
12:56:16 02-06-2025
Гость (12:34:43 02-06-2025) Ещё охранники меньше дворников получают. У них 24 т.руб.... Сосед по подъезду, парнишка головой чуток в детстве (почти нормальный), работает дворником в УК за 11750 руб... Плюс убирает около одного магазина, летом они ему плятят 1000 руб в месяц, зимой 1500.
Обижают...
13:56:00 02-06-2025
Гость (12:56:16 02-06-2025) Сосед по подъезду, парнишка головой чуток в детстве (почти н... это очень мало. наши дворники в центре с каждого нежилого берут от 3 до 7 тыс. конкретно наш дворник убирает точно больше 15 помещений, но он прям целый день работает. в снегопады не успевает ко всем, но других дворников не пьющих просто не найти.
13:02:11 02-06-2025
А где, и на каком месте, специалисты в дипломе об образованиии у которого написано врач?????
14:32:33 02-06-2025
Гость (13:02:11 02-06-2025) А где, и на каком месте, специалисты в дипломе об образов... врачи, которые зашибают, НИКОГДА не раскроют официально свои доходы. Просто верь. Богатых докторов ДОФИГА
13:02:18 02-06-2025
Ещё есть библиотекари, уборщицы, учителя, кочегары, санитарки и многие другие, которые портят всю картину по зарплате в крае.
13:57:38 02-06-2025
Гость (13:02:18 02-06-2025) Ещё есть библиотекари, уборщицы, учителя, кочегары, санитарк... продавцы, почтальоны, сотрудники пвз, воспитатели...
13:03:31 02-06-2025
Интересно почему в АК зарплаты в два раза ниже, чем в России?
19:52:33 02-06-2025
Гость (13:03:31 02-06-2025) Интересно почему в АК зарплаты в два раза ниже, чем в России... Ничего, сейчас турбизнес поднимется, у них зарплаты скакнут вверх и средняя по Алтайском краю повысится..... Только не всем от этого лучше станет.
14:55:13 02-06-2025
Все профессии нужны, все профессии важны. Все должны получать достойную ЗП.
16:48:24 02-06-2025
Скоро дворники и уборщицы будут получат достойную зп, потому что их просто нету, не зря им раньше квартиры давали и эти работники этого заслуживают.
18:44:13 02-06-2025
Знакомая работает воспитателем за 20 т. рублей
12:28:24 03-06-2025
МЧС 32 т.р. на руки уже не дворники, но еще не воспитатели! 🤔
13:08:11 03-06-2025
И ни слова про учмтелей, врачей, научных работников.
09:11:20 07-06-2025
Гость (13:02:11 02-06-2025) А где, и на каком месте, специалисты в дипломе об образов... 24 по тарифу у врача без категории