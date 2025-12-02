Генерал НАТО заявил, что окончания конфликта на Украине "пока не предвидится"

Майк Келлер отметил, что успехи Киева в обороне зависят от постоянного потока ресурсов

Окончания конфликта на Украине "пока не предвидится", заявил генерал-майор НАТО Майк Келлер в интервью немецкой газете Welt.

По мнению заместителя командующего Штаба поддержки и подготовки альянса на Украине (NSATU), эта ситуация делает долгосрочные обязательства Запада перед Киевом критически важными.

Генерал подчеркнул, что поддержка должна выражаться не в поставках "чудо-оружия, которого не существует", а в обеспечении "постоянного потока ресурсов и надежных перспектив для Украины".

Келлер отметил, что текущая помощь Киеву не ослабевает, а способность Украины продолжать сопротивление во многом обусловлена вкладом НАТО, прежде всего – координацией и логистикой поставок.