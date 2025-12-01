Кремль отказался комментировать через СМИ переговоры по Украине

Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в успехе урегулирования, но не намерена вести обсуждения публично

01 декабря 2025, 18:20, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Кремль отказался от публичного комментирования деталей переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о визите в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, пишет "Интерфакс".

«Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести эти [обсуждения] в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации», – подчеркнул представитель Кремля.

По данным CNN, визит американского спецпосланника в Москву запланирован на 1 декабря. Накануне Уиткофф вместе с госсекретарем Марко Рубио и Джаредом Кушнером провел переговоры с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

На встрече, по сведениям СМИ, обсуждались вопросы графика выборов, возможного обмена территориями и другие нерешенные проблемы. Первую часть переговоров Уиткофф оценил позитивно, однако украинская сторона отмечала "определенное давление" со стороны США и сложный характер обсуждений.