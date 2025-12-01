Кремль отказался комментировать через СМИ переговоры по Украине
Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в успехе урегулирования, но не намерена вести обсуждения публично
01 декабря 2025, 18:20, ИА Амител
Кремль отказался от публичного комментирования деталей переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о визите в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, пишет "Интерфакс".
«Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести эти [обсуждения] в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации», – подчеркнул представитель Кремля.
По данным CNN, визит американского спецпосланника в Москву запланирован на 1 декабря. Накануне Уиткофф вместе с госсекретарем Марко Рубио и Джаредом Кушнером провел переговоры с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
На встрече, по сведениям СМИ, обсуждались вопросы графика выборов, возможного обмена территориями и другие нерешенные проблемы. Первую часть переговоров Уиткофф оценил позитивно, однако украинская сторона отмечала "определенное давление" со стороны США и сложный характер обсуждений.
12:12:27 02-12-2025
но с другой стороны, решать кулуарно в тесном кругу итоги СВО тоже нельзя, потому что большинство населения задействовано в этих итогах