Генерал-полковник Михаил Мизинцев. Досье
В Сети появилась информация, что Михаила Мизинцева отправили в отставку с должности замминистра обороны
27 апреля 2023, 15:33, ИА Амител
Михаила Мизинцева, отвечавшего за тыловое обеспечение, сняли с должности замминистра обороны России, утверждает военкор ВГТРК Александр Сладков.
Чем известен Мизинцев, кто и за что прозвал его "мариупольским мясником" – amic.ru собрал факты из биографии экс-замминистра.
Биография и карьера Михаила Мизинцева
Михаил Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Вологодской области.
В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище (сейчас Тверское суворовское военное училище), а в 1984-м – Киевское высшее общевойсковое командное училище.
В 1993-1996 годах учился в Военной академии имени Фрунзе, а в 2001-2003 годах был слушателем Военной академии Генштаба ВС РФ.
В 1984-1989 годах Мизинцев был командиром разведывательного взвода, разведроты танкового полка танковой дивизии общевойсковой армии в Группе советских войск Германии.
В 1990-1991 годы занимал должность начальника разведки мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе, а в 1991-1992 – командовал мотострелковым батальоном (горного) мотострелкового полка в мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе.
В 2007-2010 работал начальником оперативного управления – замначальника штаба Московского военного округа. А в 2012-2014 годах – начальником Центрального командного пункта Генштаба ВС РФ.
Был назначен замминистра обороны России 24 сентября 2022-го.
За что Мизинцева уволили с должности замминистра обороны?
Пока причины увольнения Мизинцева неизвестны.
"Короче говоря, "будем посмотреть". Формулировка "не справился" не подходит", – написал Сладков в своём Telegram-канале. Он добавил, что находится с Мизинцевым в приятельских отношениях.
Какие награды есть у Михаила Мизинцева?
Михаил Мизинцев награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почёта, "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" III степени.
Где и почему Михаила Мизинцева прозвали "мариупольским мясником"?
Михаила Мизинцева прозвали "мариупольским мясником" за границей, так как там его считают причастным к военным преступлениям.
Украинский правозащитник Александра Матвийчук заявила, что он, по её мнению, должен нести ответственность в Международном суде в Гааге.
Евросоюз обвинял экс-замминистра в жестокости к мирному населению. Михаил Мизинцев же отверг эти обвинения.
22:46:12 27-04-2023
Идиотизм. Наверное один из последних у шойгу кадровых военных в замах. Заму тяжело что ли бо изменить и улучшить если над ним есть дилетанты.