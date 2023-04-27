В Сети появилась информация, что Михаила Мизинцева отправили в отставку с должности замминистра обороны

27 апреля 2023, 15:33, ИА Амител

Фото: commons.wikimedia.org

Михаила Мизинцева, отвечавшего за тыловое обеспечение, сняли с должности замминистра обороны России, утверждает военкор ВГТРК Александр Сладков.

Чем известен Мизинцев, кто и за что прозвал его "мариупольским мясником" – amic.ru собрал факты из биографии экс-замминистра.

Биография и карьера Михаила Мизинцева

Михаил Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Вологодской области.

В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище (сейчас Тверское суворовское военное училище), а в 1984-м – Киевское высшее общевойсковое командное училище.

В 1993-1996 годах учился в Военной академии имени Фрунзе, а в 2001-2003 годах был слушателем Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 1984-1989 годах Мизинцев был командиром разведывательного взвода, разведроты танкового полка танковой дивизии общевойсковой армии в Группе советских войск Германии.

В 1990-1991 годы занимал должность начальника разведки мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе, а в 1991-1992 – командовал мотострелковым батальоном (горного) мотострелкового полка в мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе.

В 2007-2010 работал начальником оперативного управления – замначальника штаба Московского военного округа. А в 2012-2014 годах – начальником Центрального командного пункта Генштаба ВС РФ.

Был назначен замминистра обороны России 24 сентября 2022-го.

За что Мизинцева уволили с должности замминистра обороны?

Пока причины увольнения Мизинцева неизвестны.

"Короче говоря, "будем посмотреть". Формулировка "не справился" не подходит", – написал Сладков в своём Telegram-канале. Он добавил, что находится с Мизинцевым в приятельских отношениях.

Какие награды есть у Михаила Мизинцева?

Михаил Мизинцев награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почёта, "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" III степени.

Где и почему Михаила Мизинцева прозвали "мариупольским мясником"?

Михаила Мизинцева прозвали "мариупольским мясником" за границей, так как там его считают причастным к военным преступлениям.

Украинский правозащитник Александра Матвийчук заявила, что он, по её мнению, должен нести ответственность в Международном суде в Гааге.

Евросоюз обвинял экс-замминистра в жестокости к мирному населению. Михаил Мизинцев же отверг эти обвинения.