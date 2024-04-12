ГИБДД Барнаула поставит инспекторов на пешеходных переходах вечером 12 апреля

Это необходимо, чтобы обезопасить пешеходов в гололед

12 апреля 2024, 14:55, ИА Амител

Гололед в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Госавтоинспекция Барнаула поставит дополнительные экипажи к нерегулируемым пешеходным переходам в 16:00 12 апреля. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и снизить количество ДТП в условиях гололеда. Об этом amic.ru рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.

"В связи со сложившейся обстановкой в вечернее время пройдет мероприятие "Безопасный переход". Мы решили вывести дополнительные экипажи в упреждение наездов на пешеходов. Эти экипажи будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, на которых ранее произошли ДТП и пострадали люди", – пояснил Александр Мороз.

Он отметил, что утром 12 апреля во время похолодания и гололеда Госавтоинспекция заранее предупредила водителей, и поэтому те, кто уже сменил резину с зимней на летнюю, не стали утром брать машины. Плюс утром экипажи ГИБДД дополнительно выводили на улицы, чтобы проконтролировать обстановку.

"Я думаю, люди адекватно восприняли дорожную ситуацию, тем более мы предупреждали вчера, что будет похолодание и снег. Мне кажется, они воспользовались этими знаниями, и те, кто не был уверен в своей резине или в том, что может безопасно себя чувствовать на дороге, просто не поехали на автомобиле и воспользовались общественным транспортом. Таким образом, мы не допустили роста дорожно-транспортных происшествий. Будем смотреть до вечера", – отметил Александр Мороз.

Всего в первой половине дня 12 апреля в городе произошло только одно ДТП с пострадавшим, сообщил он: около 07:10 на улице Попова в районе дома № 167а водитель на белой иномарке наехал на 13-летнюю девочку, двигаясь от улицы Трактовой в сторону Власихинской. Ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь, госпитализировать школьницу не стали. Водитель скрылся, и сейчас его разыскивают, отметил Александр Мороз.

Также произошло семь "мелких" ДТП без пострадавших. Например, автобус № 55, который двигался со стороны поселка Южного в сторону Барнаула, врезался в дерево. Водителю была оказана медицинская помощь.

Напомним, утром 12 апреля в Барнауле резко похолодало: температура опустилась до -7 градусов по Цельсию, выпал снег, лужи замерзли, образовался гололед.