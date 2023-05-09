Славяне на Глафиру Горошницу традиционно готовили блюда из гороха. В деревнях на 9 мая особенно любили есть гороховую кашу. Считалось, что она придаёт сил и помогает укрепить здоровье на весь оставшийся год.

На Глафиру также принято сеять горох и ранние сорта картофеля.

А ещё в этот праздник на Руси встречали и чествовали ласточек. По поверьям, они преданно охраняют дом от бед и несчастий.