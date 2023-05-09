Глафира Горошница. Почему 9 мая нельзя жениться, но нужно есть горох?
Сегодня — праздник, посвящённый гороху
09 мая 2023, 06:43, Анастасия Бичакова
Народный праздник Глафиру Горошницу отмечают в России 9 мая.
В этот день наши предки следовали множеству традиций и запретов, в том числе связанных с браком. Что можно и нельзя делать на Глафиру – в материале amic.ru.
С какими традициями связана Глафира Горошница?
Славяне на Глафиру Горошницу традиционно готовили блюда из гороха. В деревнях на 9 мая особенно любили есть гороховую кашу. Считалось, что она придаёт сил и помогает укрепить здоровье на весь оставшийся год.
На Глафиру также принято сеять горох и ранние сорта картофеля.
А ещё в этот праздник на Руси встречали и чествовали ласточек. По поверьям, они преданно охраняют дом от бед и несчастий.
Что нельзя делать на Глафиру Горошницу?
На Глафиру Горошницу не рекомендуют свататься и жениться. Наши предки были убеждены, что 9 мая – день обмана, и брак, заключённый в эту дату, будет некрепким.
Кроме того, на Глафиру Горошницу нельзя стричь ногти и волосы. Мол, это может навредить здоровью.
Народные приметы 9 мая
- Утром 9 мая холодно – значит, всю неделю будут заморозки.
- Берёзовый лист полностью развернулся – пора сажать картофель.
- Кукушка громко и часто кукует на Глафиру Горошницу – к хорошей погоде.
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