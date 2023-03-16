Глава Минтруда после забастовок призвал Wildberries соблюдать законы

Как отметил Котяков, на данный момент ведомства изучают заявления граждан и документы, после чего будет принято решение совместно с Генпрокуратурой

16 марта 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Компании Wildberries необходимо выполнять традиционные нормы трудового законодательства России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр труда Антон Котяков.

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся", – заявил он.

Котяков отметил, что на данный момент ведомства изучают заявления граждан и документы, после чего будет принято решение совместно с Генпрокуратурой.

Напомним, в Барнауле протест работников Wildberries начался 14 марта. Как выяснилось, с них могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. К 15 марта география "бунта" расширилась. На данный момент сотрудники "бунтующих" пунктов продолжают принимать товары, однако двери точек остаются закрытыми.

Ранее amic.ru выяснил, что происходит с Wildberries и чем до сих пор недовольны протестующие.