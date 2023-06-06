Глава Philip Morris заявил, что сигареты нужно запретить
По его словам, пришло время перейти на менее опасные аналоги
06 июня 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава табачной корпорации Philip Morris Яцек Ольчак заявил о том, что нужно запретить курение сигарет во всем мире. Его слова передает ТАСС.
Ольчак сказал, что регулировать употребление табака нужно так же, как в автомобильной промышленности запрещают производство машин с определенным двигателем.
Глава табачной фирмы считает, что сигаретам пора отправиться в музей, а на смену им должны прийти более безопасные аналоги.
Предприниматель добавил, что правительства стран могли бы поддержать такую инициативу.
23:28:22 06-06-2023
Видимо аналоги интереснее в прибыли, количестве потребления и привыкаемости населения. Иначе бы глава этой сигаретной шайки лейки сжег бы свое производство много лет назад, из доброжелательных побуждений.
01:24:12 07-06-2023
Пчёлы против мёда прям
07:34:20 07-06-2023
регулировать употребление табака --- уже актуальней регулировать ракетные удары. Без такой регулировки вред от табака скоро вообще никого волновать не будет
09:02:40 07-06-2023
должны прийти более безопасные аналоги --- Да-да, папиросы.
09:44:09 07-06-2023
Всё очень просто - табачник понял что не возможно бороться с электронными сигаретами - хоть сколько вкидывай фейки в прессу - электронные сигареты стремительно вытесняют табак. Так вот буржуй поняв это решил оседлать коня
12:03:00 07-06-2023
Про папиросы, самокрутки, сигары и кальяны что думает этот деятель?