Глава Philip Morris заявил, что сигареты нужно запретить

По его словам, пришло время перейти на менее опасные аналоги

06 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава табачной корпорации Philip Morris Яцек Ольчак заявил о том, что нужно запретить курение сигарет во всем мире. Его слова передает ТАСС.

Ольчак сказал, что регулировать употребление табака нужно так же, как в автомобильной промышленности запрещают производство машин с определенным двигателем.

Глава табачной фирмы считает, что сигаретам пора отправиться в музей, а на смену им должны прийти более безопасные аналоги.

Предприниматель добавил, что правительства стран могли бы поддержать такую инициативу.