Globalcheck: в России начал восстанавливаться доступ к YouTube

Видеохостинг работает у всех мобильных операторов

15 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik

В России у части пользователей начал восстанавливаться доступ к видеохостингу YouTube. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса Globalcheck.

Отмечается, что видеохостинг работает и у всех мобильных операторов. При этом некоторые пользователи заявили, что у них доступ ограничен при подключении к сетям Wi-Fi.

Ранее гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообещал "разобраться" с замедлением YouTube. Режиссер заявил главе государства, что, по его мнению, такие меры сегодня не целесообразны.