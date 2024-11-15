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Globalcheck: в России начал восстанавливаться доступ к YouTube

Видеохостинг работает у всех мобильных операторов

15 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik
Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik

В России у части пользователей начал восстанавливаться доступ к видеохостингу YouTube. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса Globalcheck.

Отмечается, что видеохостинг работает и у всех мобильных операторов. При этом некоторые пользователи заявили, что у них доступ ограничен при подключении к сетям Wi-Fi.

Ранее гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообещал "разобраться" с замедлением YouTube. Режиссер заявил главе государства, что, по его мнению, такие меры сегодня не целесообразны.

интернет

Комментарии 14

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Гость

06:54:29 15-11-2024

Чё с Хинштейном делать теперь ?

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Гость

07:44:01 15-11-2024

Новые сервера подвезут? :-D

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Гость

07:56:02 15-11-2024

Че с подключением к сетям Wi-Fi делать теперь? Мобильный фактически никогда и не замедляллся

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Гость

08:26:20 15-11-2024

Конечно, "не целесообразны". Учения РКН обернулись тренировкой применения средств обхода.

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Гость

09:11:16 15-11-2024

Гость (08:26:20 15-11-2024) Конечно, "не целесообразны". Учения РКН обернулись тренировк... А может в этом и был смысл. Теперь уязвимости основные выявлены, подлетают и будут во всеоружии, когда в следующий раз понадобится.

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Гость

08:29:08 15-11-2024

Да нафиг лезите? ютуб он не наш, рутуб вон начал развиваться зато, и монетизация и все дела.
Нафиг вам этот вражеский ютуб с ограничением и ограничениями для руского народа!!!!

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Гость

09:33:46 15-11-2024

Гость (08:29:08 15-11-2024) Да нафиг лезите? ютуб он не наш, рутуб вон начал развиваться... вам то какая радость от монетизации чужой? Вы что в "русском" капиталисте увидили большего друга чем в "американском"? так вы ошибаетесь!

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Гость

09:56:22 15-11-2024

Гость (09:33:46 15-11-2024) вам то какая радость от монетизации чужой? Вы что в "русском... Ну, с этой точки зрения тогда какая разница как они друг с другом конкурируют. Если на выходе будет несколько вариантов, то потребитель в выигрыше. Как раз таки всё правильно, в этом плане - дали стимул развития, протестировали, выявили проблемы - дали послабления конкурентам, пока свои будут чинить.

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Гость

10:04:50 15-11-2024

Гость (08:29:08 15-11-2024) Да нафиг лезите? ютуб он не наш, рутуб вон начал развиваться...
Ну как бэ он международный, а Рутуб только российский - по сути железный занавес в 21 веке, веке в котором знания и информация глобализованы - это немедленная смерть стране от самоудушения

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Гость

08:39:24 15-11-2024

Так и останется загадкой кто замедлял и для каких целей))

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Гость

09:03:55 15-11-2024

Гость (08:39:24 15-11-2024) Так и останется загадкой кто замедлял и для каких целей))... Ох уж этот Полишинель, со своими загадками

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Гость

09:49:49 15-11-2024

Хинштейну теперь бы через СВО реабилитироваться...

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Гость

10:00:30 15-11-2024

Гость (09:49:49 15-11-2024) Хинштейну теперь бы через СВО реабилитироваться...... Сразу после всех правонарушителей

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Гость

14:34:21 15-11-2024

У мобильных операторов и так работал ютуб

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