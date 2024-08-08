Голосование определит, в каких малых селах Алтайского края скоро появится интернет

Как в небольшие села приходит устойчивая мобильная связь и интернет, рассказали в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края

08 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края

В Алтайском крае 5 августа стартовало голосование за населенные пункты, которые нуждаются в подключении к мобильной связи и интернету. В общей сложности в регионе их остается порядка 200. Шанс получить доступ к этим благам цивилизации уже в 2025 году представится тем, кто проявит максимальную активность и заручится поддержкой наибольшего количества земляков. О том, как войти в число участников программы на следующий год, amic.ru рассказали в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.

Любят поболтать и посидеть в интернете

Благодаря реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в Алтайском крае с 2021 года услуги связи уже стали доступны в 139 малых селах и деревнях. За это время доступ к устойчивой мобильной связи и бecпpoвoднoму интepнeту чeтвepтoгo пoкoлeния (LTE/4G) получили более 35 тысяч жителей сел с населением от 100 до 500 человек. Чтобы воплотить в жизнь эту непростую задачу и связать с внешним миром небольшие населенные пункты, в регионе суммарно проложили 767 километров оптических линий связи.

Как пояснил начальник отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов, такие стройки для крупных операторов сотовой связи непривлекательны, так как требуют слишком больших затрат на строительство инфраструктуры. Поэтому социальную задачу по доступности связи на себя берет государство. Финансирование осуществляется из резерва универсального обслуживания, которое формируется из отчислений всех операторов связи – 1,2% от выручки, полученной от оказываемых услуг связи. В соответствии с распоряжением правительства РФ № 437 от 26 марта 2014 года единым оператором универсальной услуги связи был определен ПАО "Ростелеком".

Как показывает аналитика алтайского филиала компании, за шесть месяцев 2024 года в 139 малых населенных пунктах, попавших в проект, совокупно наговорили 19,5 млн минут и скачали больше двух петабайт данных. В тройку с самым большим объемом интернет-трафика вошли поселок Урожайный Павловского района (60 ТБ), село Борисово (51 ТБ) и поселок Ильича Первомайского района (43 ТБ). Лидером по разговорам стало Борисово, его жители за полгода наговорили 625 тыс. минут. В число "призеров" по голосовому трафику также попали поселки Тополинский лесхоз Угловского района (497 тыс. минут) и Кордон Залесовского района (430 тыс. минут).

Ноутбук. Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

В шаге от связи

По результатам голосования Алтайскому краю на 2024 год была выделена квота для строительства базовых станций сотовой связи (БС) в 28 населенных пунктах. Все они должны заработать до конца года. Более половины уже готовят к вводу в эксплуатацию, кстати, на нескольких из них – оборудование российского производства, отмечает Иван Баринов.

На этапе приемки правительство Алтайского края совместно с оператором универсальных услуг связи проведут контрольные замеры уровня сигнала по периметру каждого населенного пункта, а также проверят скорость интернета. После успешной приемки у людей наконец появятся мобильная связь и доступ к всемирной паутине.

"С каждым годом количество участников голосования растет, а это значит, мобильная связь как никогда востребована в сельской местности. Это большое и важное событие, поскольку повсеместное внедрение современных стандартов сотовой связи является драйвером для развития цифровых сервисов в регионе. Кроме того, мобильная связь закрывает потребность в ежедневных коммуникациях, помогает решать проблемы дистанционно и оперативно. После установки базовых станций мы встречаемся с сельчанами и видим только положительную реакцию: сигнал отличный, охватывает все домохозяйства, голосовая связь хорошая, скорости интернета хватает для раздачи на домашние компьютеры. В этом году ожидаем не меньшей активности сельских жителей на голосовании", – говорит Иван Баринов.

Как попасть в программу?

Голосование на 2025 год за подключение малых населенных пунктов к интернету продлится до 17 ноября. Сколько сел от Алтайского края войдет в список, пока неизвестно: квоту федеральный центр определит ориентировочно осенью. Всего в список потенциальных участников могут войти более 200 малых сел с числом жителей от 100 до 500 человек (по итогам Всероссийской переписи населения 2020), в которых пока еще нет мобильной связи. Однако победят только те, которые наберут максимальное количество голосов.

"Из анализа прошлых лет мы видим закономерность, что в программу попадают и совсем маленькие села, где всего 100-150 дворов. Все зависит от активности глав районов и самих жителей. Они привлекают к голосованию своих родственников и друзей, не только из этого села, а из любых уголков нашего региона", – рассказывает Иван Баринов.

Проголосовать за населенный пункт, в котором еще нет мобильной связи и интернета, может любой совершеннолетний житель Алтайского края. Сделать это можно на сайте "Госуслуги", а для граждан, у кого в настоящее время нет доступа к сети Интернет, предусмотрена возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать свои ФИО, адрес своей регистрации и название населенного пункта, за который вы хотите проголосовать. Письмо могут подписать сразу несколько человек, при этом будет учтен каждый голос.

Вышка сотовой связи. Фото: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края